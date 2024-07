Márcia Fu faz crítica ao desempenho de Key Alves

Mayra Dugaich [object Object]

Na última segunda-feira (1), a ex-jogadora de vôlei e ex-participante do reality A Fazenda , Márcia Fu esteve no De Frente com a Blogueirinha e comentou sobre o desempenho de Key Alves .

Blogueirinha perguntou se na opinião de Márcia, Key era uma atleta de alto rendimento.

“Não muito. Não é que ela joga diferente… Na verdade, posso ser sincera? Não conheço muito a Key Alves jogando. Ela joga, nós abrimos portas para ela. Mas jogadora mesmo era eu, Fernanda Venturini, [Ana] Moser, vê se você entende, que pegou no pesado. Imagina Cuba hoje e antigamente, aquelas cubanas que saltavam 1,5 metro e metiam o cacete” , respondeu.

“Eu joguei [por] 20 anos. Eu parei mesmo por causa de cirurgia no meu joelho e no meu ombro. Eu tenho três pinos no ombro e o meu joelho mal consigo andar. A cartilagem desgastou toda, de tanto desgaste com salto. Com atleta de alto rendimento, assim como eu fui, sim [é normal de acontecer]”, recordou Márcia Fu.

O assunto tomou conta das redes sociais e Key Alves usou os stories do Instagram para mandar uma indireta a ex-jogadora.

“ Entendedores entenderão e Deus dá a resposta. Agora rumo aos Estados Unidos porque eu sou ruim demais no vôlei” , escreveu.

Key Alves é confirmada em nova liga americana de vôlei

A ex-BBB e atleta Key Alves foi a mais nova anunciada da liga americana de vôlei. A notícia foi dada através de suas redes sociais e pelos canais oficiais do torneio.

Com um contrato de dois anos, Key irá para os Estados Unidos em novembro a fim de começar sua preparação para o campeonato, que tem início previsto para fevereiro de 2025 com uma duração de quatro meses .

A nova LOVB (Liga Norte Americana) anunciou a jogadora, cujo time e cidade ainda estão pendentes: “Estou muito feliz! Foram meses de luta e agora finalmente voltar a jogar é muito gratificante, ainda mais em uma liga americana, né?! Rs. O vôlei sempre foi e vai ser meu maior sonho, e podem aguardar que vai ter muita Key nas quadras em 2025 e 2026.” compartilha a atleta.

A líbero joga desde seus 11 anos , mas em 2022 sofreu uma lesão onde teve que ficar afastada das quadras para fazer uma cirurgia no joelho. Realizou a mesma no começo deste ano e agora está em fase de recuperação, com treinos e fisioterapia.

Assista: