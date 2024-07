Taylor Swift enfrenta problema técnico durante show em Dublin

No último sábado (29), a cantora Taylor Swift enfrentou um problema técnico no palco quando se apresentava em Dublin, na Irlanda.

Enquanto Taylor cantava The Smallest Man Who Ever Lived , do disco The Tortured Poets Department , a plataforma em que estava travou e não voltou ao nível do palco.

A falha foi logo percebida pelos fãs e o vídeo do momento compartilhado nas redes sociais. Um de seus dançarinos percebeu o defeito e se aproximou para ajudar Taylor a descer.

De acordo com a People, quem a auxiliou foi Jan Ravnik.

Vale lembrar que Taylor está se apresentando na Europa com sua turnê de sucesso The Eras Tour. Na semana passada seu namorado, Travis Kelce, fez uma aparição surpresa durante seu show em Londres.

O jogador do Kansas City Chiefs subiu ao palco durante uma apresentação de I Can Do It With a Broken Heart . Vestido com um smoking e uma cartola brilhante, ele pegou Swift e a carregou para a troca de roupa.

Taylor Swift está há nove semanas no topo da Billboard 200

O álbum The Tortured Poets Department , de Taylor Swift , está há nove semanas consecutivas em primeiro lugar na parada Billboard 200. De acordo com a Luminate, foram vendidas cerca de 126.000 unidades do disco nos Estados Unidos.

Dos 14 primeiros lugares de Swift na Billboard 200, o CD agora tem o segundo maior número de semanas na primeira posição; 1989 e Fearless , somam cada um 11.

Vale lembrar que a cantora soma sua 78ª semana em primeiro lugar na Billboard 200, ampliando seu recorde entre os solistas. Elvis Presley tem o segundo maior número, com 67. Atualmente, ela está empatada com Jay-Z.

Vale destacar que a parada Billboard 200 classifica os álbuns mais populares da semana nos Estados Unidos com base no consumo medido em unidades de álbuns equivalentes, compilado pela Luminate. As unidades compreendem vendas de álbuns, álbuns equivalentes a faixas e álbuns equivalentes a streaming. Cada unidade equivale a uma venda de álbum, ou 10 faixas individuais vendidas de um álbum, ou 3.750 transmissões oficiais de áudio e vídeo suportadas por anúncios ou 1.250 pagas/por assinatura sob demanda geradas por músicas de um álbum.