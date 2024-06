Mayra Dugaich Megan Thee Stallion lança novo álbum ‘Megan’

Nesta sexta-feira (28), a rapper Megan Thee Stallion lançou seu novo álbum Megan . O disco de 18 faixas tem participações de Victoria Monét , GloRilla e UGK .

“Esta é a música que eu gostaria se não eu fosse Megan Thee Stallion. Não quero dizer que estou explorando outros gêneros. Estou apenas aproveitando outros sons. Mas ainda é muito Megan Thee Stallion. Não vai parecer que fui tão para a esquerda. Vai parecer verdade para mim ”, afirmou para a L’OFFICIEL em maio. “Você quase ficará tipo, ‘Eu não teria pensado que ela faria um rap sobre isso, mas parece ótimo’”.

Vale lembrar que Megan estará no BET Awards no próximo domingo (30). O evento também contará com as presenças de Will Smith, GloRilla, Ice Spice, Latto, Ms. Lauryn Hill com YG Marley, Muni Long, Sexyy Red, Shaboozey, Tyla e Victoria Monét também se apresentarão.

Vale destacar que ela tem agendados os últimos shows da Hot Girl Summer Tour nos Estados Unidos e em julho levará sua turnê para a Europa.

Processo por plágio de Megan Thee Stallion é rejeitado

Megan Thee Stallion obteve uma grande vitória em uma batalha sobre seu hit Savage depois que a juíza Katherine Polk Failla rejeitou o processo de plágio.

A artista foi acusada de copiar uma faixa pouco conhecida pelo produtor James A. Greene, que abriu o processo no ano passado, alegando que o produtor de Savage , J White, teve acesso à sua música, It’s About To Be On .

James Greene alegou que a faixa de Stallion foi copiada de seu trabalho, afirmando que o produtor obteve a faixa por meio de seu empresário.

No entanto, a juíza determinou que não havia provas suficientes para sustentar a acusação e rejeitou o processo por completo, ressaltando que não havia evidências de que Megan Thee Stallion ou a Warner tivessem sequer ouvido a faixa de Greene.

Ela destacou a falta de semelhanças substanciais entre as batidas, padrões de bateria e vocais das duas músicas.

A faixa de Greene não foi amplamente distribuída, o que desempenhou um papel fundamental na rejeição das acusações contra a estrela do hip-hop.

Vale lembrar que Savage fez sucesso em março de 2020 como parte do EP Suga de Megan Thee Stallion.

Ouça: