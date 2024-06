The Music Journal Brazil Dudu Camargo se revolta ao vivo com mensagem de telespectador

O apresentador Dudu Camargo estava participando do programa Fala Que Eu Te Escuto exibido nesta quinta-feira (27) pela Record TV e ficou enfurecido com um telespectador que comentou sobre sua demissão do SBT .

O telespectador em questão debochou do caso ao vivo no programa, deixando Camargo indignado que, por sua vez, rebateu o comentário com veemência.

“Bispo, esse Dudu já cagou nas calças. Cuidado que ele vai cagar aí na cadeira” , escreveu o perfil Blocodobregaoficial . Camargo não perdeu tempo em responder o telespectador, que, segundo ele, disparou “fake news”.

“Olha lá as fake News. São as fake news! Mas o povo cai em fake News … Tá vendo você confiar em internet? Você cai e fica nisso” , disse Dudu Camargo .

Camargo seguiu explicando o assunto de sua demissão no SBT , no qual considera uma “história mirabolante” : “Essa é uma história mirabolante que inventaram nas redes sociais quando saí do SBT. A ideia não era só o Dudu ser demitido, era o Dudu ser demitido e queimado midiaticamente falando”, disse.

Ainda de acordo com Camargo, sua saída se deve ao desligamento do mandatário da emissora, Silvio Santos: “Então, isso foi uma covardia que fizeram. Tentaram atrelar uma história maluca à minha demissão, coisa que não aconteceu e já falei em outras entrevistas que dei … A minha saída do SBT foi porc ontata que o Silvio Santos saiu do comando da empresa”, disse.

E concluiu: “Isso tudo também foi tudo boato, inclusive, antes de eu ser demitido, saiu uma notícia assim. Mas é tudo mentira! Nunca teve esse negócio de perseguição, até porque o Silvio sempre foi um homem muito sincerão. Sendo assim, se eu estivesse atrapalhando, ela ia cortar. No entanto, nem no salaão ele estava indo mais na época que publicaram essa notícia”, encerrou.

Garoto de programa expôs suposto caso com Dudu Camargo

O colunista Daniel Nascimento descobriu com exclusividade que, um dia após o garoto de programa Arthur Mondelo , de 28 anos, ganhar destaque ao revelar um episódio cabuloso que passou ao atender sexualmente Dudu Camargo , foi acionado por um assessor que lhe procurou perguntando se ele gostaria de participar do reality rural da Record TV .

E, é claro que o moço aceitou de pronto. A estratégia agora seria render o assunto da ficada com Dudu, até com novas relações, o máximo de tempo possível para que, seu nome se mantenha relevante e chame a atenção dos produtores do programa.

Ainda segundo Nascimento , o assessor em questão já emplacou dois nomes no reality, um foi chamado para o paiol, mas conseguiu reverter à situação junto ao diretor da atração e garantiu sua vaga no elenco principal, já a outra, assinou contrato com a emissora dos bispos, dias após ser desconvidada de uma festa.

Confira o momento em que Dudu Camargo responde telespectador na Record :