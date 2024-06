The Music Journal Brazil Bruna Marquezine surta com fã no X

A atriz Bruna Marquezine perdeu a paciência com um internauta na plataforma X nesta quinta-feira (27) em decorrência de um comentário referente à sua vida pessoal .

O usuário em questão compartilhou uma “bronca” que levou de Marquezine , onde a artista deixou claro que não precisa ser defendida por nenhuma pessoa.

“Só lembrei agora desse esporro que eu tomei porque falei que ela não aprende sobre sair em sites de fofocas só por causa de homem, e que nós, fãs, ficavam defendendo que ela que nem besta KKKK. E foi justo sobre o João Guilherme o meu tweet. Ela disse que isso não arranha a imagem dela” , compartilhou o fã, que, no ensejo, também compartilhou um print da situação.

A resposta que Bruna Marquezine deu ao fã foi esta: “Eu não preciso que me defendam de nada. Não cometi crime algum. Não exijo nada de vocês. Defendem porque querem e porque ainda não entendem que o melhor que podem fazer é ignorar. Nada disso é relevante a longo prazo, muito menos arranha a minha imagem” , disparou a atriz.

Bruna Marquezine fala sobre o futuro e desejo de se casar

A atriz Bruna Marquezine concedeu uma entrevista para a revista Elle espanhola e falou sobre seus planos para o futuro e o desejo de se casar .

“No âmbito pessoal, desejo construir uma família, viver uma paixão transbordante e um amor sereno, ter filhos e uma fazenda. Tenho fé na instituição fracassada do casamento“, declarou.

Bruna também comentou sobre o sucesso do filme Besouro Azul , do qual faz parte do elenco.

“Quando um de nós (comunidade latina) conquista um espaço nobre, sinto que estamos todos juntos de alguma forma“, comemorou.

No dia 15 deste mês, a atriz e João Guilherme foram flagrados aos beijos no Aeroporto Santos Dumont , no Rio de Janeiro . Mesmo sendo vistos juntos, o casal ainda não assumiu o romance publicamente.

Bruna revelou que deseja continuar trabalhando no Brasil e no exterior. “Procuro interpretar um personagem tão diferente de mim que nem minha mãe me reconheça“, disse.

“Um mundo completamente analógico seria terrível! Eu nem sei o número de telefone da minha mãe. Eu ficaria desesperada. Quando penso na fazenda que quero, penso em construir um bunker, um abrigo onde pudesse reunir minha família e meus melhores amigos caso ocorresse uma tragédia. Agora, se as redes sociais desaparecessem, eu comemoraria”, finalizou.

O cantor Leonardo , pai de João Guilherme , confirmou o namoro do filho em entrevista ao Balanço Geral , da Record Brasília .

“Estou achando ótimo. Eu nem sonhava em conhecer pessoalmente a Bruna Marquezine e agora ela é minha nora. Isso é um presente de Deus,

com certeza“, revelou.