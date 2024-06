Mayra Dugaich Nayeon, do TWICE, diz como seu segundo álbum ‘Na’ foi criado

A cantora Nayeon , integrante do grupo TWICE lançou seu segundo mini-álbum, Na e conversou sobre sua criação com o site NME .

“No processo de seleção de músicas, ‘ABCD’ realmente se destacou para mim. Eu adorei e pensei que era adequada para a faixa-título também. Selecionei [cada música] em períodos diferentes, mas lembro de escolher ‘Butterflies’ e ‘ABCD’ como minhas favoritas desde o início”, afirmou.

Vale destacar que Na também apresenta colaborações com Sam Kim , Lee Chan-hyuk do AKMU e Julie do KISS OF LIFE.

“Eu sempre amei a música [de Sam Kim], mas foi minha gravadora que sugeriu a colaboração ”, revelou. “Para Julie, precisávamos de uma rapper para ‘Magic’, e ela foi a primeira que veio à minha mente, então eu disse à minha gravadora que queria trabalhar com ela. E para Chanhyuk, eu sempre admirei sua música também, então eu pedi para ele trabalhar comigo neste álbum”, contou.

“Eu acho que é uma grande oportunidade que o K-pop esteja recebendo tanto amor globalmente, e também é uma chance para nós conhecermos fãs ao redor do mundo ”, disse.

As faixas Butterflies, Heaven e Magic são cantadas totalmente em inglês.

Nayeon tem composições próprias em álbuns do TWICE, porém para este projeto optou por trabalhar com outros compositores.

“Por mais que seja divertido e gratificante trabalhar em minhas próprias músicas, não estou 100 por cento satisfeita com [aquelas] em que trabalhei anteriormente “, finalizou.

Novo álbum de Nayeon estreia no topo da lista dos mais vendidos

Na última segunda-feira (24), a cantora coreana Nayeon marcou seu segundo número 1 na parada Top Album Sales da Billboard . Seu novo álbum NA entrou no topo da lista, com 43.000 cópias vendidas nos EUA, de acordo com a Luminate.

Vale ressaltar que a integrante do TWICE liderou a lista anteriormente com seu primeiro álbum solo, IM NAYEON, em 2022.

De acordo com a Billboard, as vendas do álbum foram impulsionadas pelas vendas de CD (34.500 de seu total de 43.000). O vinil foi responsável por 7.500, enquanto as compras de álbuns digitais para download totalizaram 1.000.

Vale destacar a posição de outros artistas na lista da semana do dia 20 de junho.

O primeiro lançamento oficial de One Hand Clapping , de Paul McCartney & Wings, estreia na 8ª posição com quase 13.000 cópias vendidas. O conjunto, que foi gravado em agosto de 1974, foi lançado como download digital, CD e em duas edições em vinil.

Fechando o top 10 da vendas de álbuns estão Brat , de Charli XCX (caindo de 3 para 9 em sua segunda semana com 12.000) e Golden Hour: Part.1 , do ATEEZ, que liderou as paradas (2 para 10 com quase 12.000).

A cantora Im Nayeon é integrante do grupo do kpop TWICE desde 2015.

Assista o clipe: