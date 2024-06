Ludmilla convida Iza para quarta edição do 'Lud Session'

Mayra Dugaich [object Object]

Na última terça-feira (25), a cantora Ludmilla lançou a quarta edição de seu projeto acústico Lud Session com Iza .

“4 anos depois, vocês finalmente vão poder conhecer o que eu e a Iza preparamos. Pra mim é uma honra receber uma das maiores potências da nossa música em um projeto que eu pensei e cuido com tanto carinho.”, disse Ludmilla no Instagram.

“Ludmilla é uma artista incrível e eu me senti muito lisonjeada com esse convite. A gente já estava querendo fazer algo juntas há bastante tempo, e eu me senti muito presenteada porque são músicas que eu amo. Foi uma experiência muito especial me juntar a ela e fazer o que a gente mais gosta, que é cantar. Espero muito que os fãs consigam perceber o quanto estávamos envolvidas e nos divertindo, porque para mim foi inesquecível”, afirmou Iza.

No repertório, estão as músicas Morrer de Viver, Tô Querendo Mais , além de Sem Filtro e Saudade Daquilo , sucessos de Iza.

O destaque é a inédita Embrasa , um cover de Vitão e Luccas Carlos, lançado em 2019.

Vale lembrar que as outras edições contaram com as participações de Xamã, Gloria Groove e Luísa Sonza.

Ludmilla anuncia abertura de vendas de ‘Numanice #3’ em Lisboa e Miami

A cantora Ludmilla anuncia a abertura das vendas para sua turnê Numanice #3 em Lisboa e Miami na próxima segunda-feira (24) no site Sympla . Esta será a primeira vez que a turnê de pagode da cantora se apresentará fora do Brasil , marcando mais um momento histórico em sua carreira.

Grande sucesso no Brasil, Numanice #3 teve seus ingressos para os shows em São Paulo e Rio de Janeiro esgotados em apenas poucos minutos, com o site de vendas registrando um pico de 38 mil pessoas na fila simultaneamente.

O projeto Numanice é um fenômeno tanto em popularidade quanto em números, com mais de 3,5 bilhões de streams somando todas as plataformas digitais. Somente o álbum Numanice #3 , lançado no final de fevereiro, já acumula mais de 200 milhões de streams. Hits como Maliciosa, Você Não Sabe o Que é Amor, A Preta Venceu e Falta de Mim são apenas alguns dos sucessos que estarão no repertório da turnê.

Ludmilla continua a quebrar barreiras e recordes, sendo a primeira cantora negra da América Latina a alcançar 1 bilhão de streams no Spotify , marca que hoje já ultrapassa os 7 bilhões . Com uma presença marcante nas redes sociais, a cantora possui mais de 30 milhões de seguidores no Instagram e 8,9 milhões de inscritos no YouTube , onde seus vídeos acumulam mais de 4,1 bilhões de visualizações .

