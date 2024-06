Júnior Colares [object Object]

A briga na Justiça envolvendo a eterna Gal Costa e um casal de ex-funcionários ganhou mais uma prova contra a falecida cantora. Segundo o colunista Dan Nascimento , do jornal O Dia, áudios da suposta vítima questionando sobre as condições precárias de trabalho com Wilma Petrillo , viúva da artista, foram divulgados.

Durante a troca de mensagens a ex-colaboradora conversa com a viúva de Gal Costa, descrevendo as condições desumanas de trabalho. “Cheguei aqui fazendo tudo, nem comi nada, nem um copo de água eu bebi”, disse ela.

Em outro trecho, a colaboradora chegou a frisar o fato de prestar serviço à artista sem receber nada em troca. “A pessoa trabalhar sem receber e sem comer, isso não é justo”, lamentou a mulher que possuía uma jornada de trabalho de 15 horas.

Além disso, ela revelou ter recebido uma ligação da cantora de madrugada, reclamando de não ter lavado seu lençol: “Ela ligou pra mim, 5h da manhã (…), a Gal Costa brigando”, exclamou. “Vocês me devem, tem que pagar o que me devem para depois reclamar de mim”, pontuou a ex-funcionária.

Vale lembrar que, segundo o casal, o trabalho era realizado em condições extremamente desfavoráveis. Agora, eles pedem na Justiça um total de R$ 1.161.581,07, sendo R$ 832.411,83 da mulher e R$ 309.169,24 do marido. O valor inclui FGTS, INSS, seguro-desemprego, horas extras, férias e 13º salário.