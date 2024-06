Ex-empregados de Gal Costa pedem fortuna na Justiça ao espólio da cantora Senta que lá vem bomba! A eterna Gal Costa continua causando nas páginas da web, dessa vez, o imbróglio envolve dois ex-funcionários e a esposa, Wilma Petrillo. Segundo o colunista Dan Nascimento, do jornal O Dia, as vítimas estão processando o espólio da famosa por fraude no pagamento dos salários. De acordo com os documentos […]

Home

Gente

Parceiros

TMJ Brasil

Ex-empregados de Gal Costa pedem fortuna na Justiça ao espólio da cantora