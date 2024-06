Mayra Dugaich A$AP Rocky anuncia data de lançamento de novo álbum

No último domingo (23), o rapper A$AP Rocky anunciou o lançamento de seu primeiro álbum em seis anos. O disco se chamará Don’t Be Dumb .

Na última sexta-feira (21), ele fez sua estreia na Paris Fashion Week com sua primeira coleção AWGE intitulada American Sabotage, e tocou três faixas inéditas durante o desfile da coleção. Assim que a apresentação foi concluída, um link de pre-save foi ao ar revelando o título do álbum e a data de lançamento.

Durante uma entrevista para a Dazed em 2023, Rocky contou mais sobre este álbum. “ Parece ser [seu] melhor trabalho até agora. Quero deixar as expectativas amplas e abertas. Não quero dizer o que esperar. Só quero que as pessoas experimentem como elas o fazem naturalmente” , afirmou sem dar muitos detalhes.

Vale lembrar que Rocky já lançou dois singles em 2023, Same Problems e Riot (Rowdy Pipe’n). Não há informações se eles farão parte do álbum.

O rapper recentemente estrelou a campanha do Dia dos Pais da Bottega Veneta com RZA e Riot, frutos de seu casamento com Rihanna. Rocky se tornou embaixador da grife italiana em 2022.

O álbum Don’t Be Dumb tem o lançamento confirmado para o dia 30 de agosto.

