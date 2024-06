Mayra Dugaich Paul McCartney anuncia dois shows no Brasil em outubro

Nesta segunda-feira (24), Paul McCartney anunciou que fará dois shows no Brasil em outubro. As apresentações serão em São Paulo e Florianópolis.

“Terminar 2023 no Brasil foi uma experiência incrível. O carinho e o amor que vocês nos demonstraram em nossa última visita foram incríveis. Sabíamos que tínhamos que voltar e ver você novamente”, disse no Instagram.

Vale destacar que o ex-Beatle já havia confirmado que a turnê Got Back passaria pela América do Sul ainda em 2024.

Os shows acontecerão, no Allianz Parque e no Estádio Ressacada, nos dias 15 e 19 de outubro respectivamente.

Os ingressos serão vendidos a partir da próxima quarta-feira (26).

Paul McCartney comemora aniversário de 82 anos

Na última terça-feira (18), a lenda da música Paul McCartney comemorou seu 82º aniversário.

Para celebrar a data, o astro dos Beatles compartilhou no Instagram uma foto sua no palco. “ Dizem que é meu aniversário. Estou ansioso para ser mimado pelos meus entes queridos! “, escreveu na legenda.

No dia anterior, Paul realizou um festa em sua casa. Na última segunda-feira (17), o ator Austin Butler comentou em sua entrevista no programa Jimmy Kimmel que havia ido à celebração. De acordo com a Billboard, a reunião também contou com a presença de Ringo Starr, Mick Jagger, Bruce Springsteen, Meryl Streep e Taylor Swift.

Kimmel também comentou sobre a comemoração. “ A festa mais louca que já fui em toda a minha vida ”, afirmou.

Confira: