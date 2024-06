Marcelo de Assis Atração do Rock in Rio, Christone “Kingfish” Ingram confirma show em São Paulo

Uma das grandes revelações da música internacional acaba de confirmar única e apresentação em São Paulo . Atração do Rock in Rio , a sensação do blues Christone “Kingfish” Ingram se apresenta no dia 12 de setembro, no palco do Teatro Bradesco . Os ingressos já estão à venda pela plataforma Uhuu.com e nos pontos autorizados.

Vencedor de um Grammy e de diversos prêmios do Blues Music Awards , este jovem prodígio, aclamado mundialmente por sua habilidade excepcional na guitarra e sua voz marcante, promete uma noite memorável para os amantes da boa música.

Nascido em Clarksdale , Mississippi (EUA), “Kingfish” emergiu como uma das maiores revelações do blues contemporâneo, conquistando o coração de fãs e críticos ao redor do globo. Com apenas 25 anos de idade , ele já acumula uma lista impressionante de performances em grandes palcos e colaborações com lendas vivas do gênero.

Na capital paulistana, ele apresentará seu repertório diversificado, que mescla influências clássicas do blues com uma energia vibrante e contemporânea. O público terá a oportunidade de testemunhar sua técnica magistral e seu carisma envolvente, elementos que o tornaram uma sensação internacional.

Guitarrista, vocalista e compositor, Kingfish rapidamente se tornou a voz definidora do blues de sua geração. Reconhecido por seu talento excepcional na guitarra e por suas performances energéticas que cativam públicos ao redor do mundo, a jovem estrela do blues já realizou várias turnês nos EUA e na Europa, e encantou fãs na Austrália, Nova Zelândia e Índia .

Selecionado no verão de 2022 para abrir o show dos Rolling Stones , no Hyde Park , em Londres , Kingfish também se apresentou e fez turnês com amigos, incluindo Vampire Weekend, Jason Isbell, Steve Miller , além do seu mentor Buddy Guy , com quem apareceu no Austin City Limits .

Desde que surgiu na cena em 2019, Ingram foi nomeado para 13 Blues Music Awards e ganhou todos. Em setembro de 2023, lançou seu impressionante terceiro álbum Live In London . Gravado em 6 de junho e com ingressos esgotados, no famoso clube britânico The Garage , este disco ao vivo é centrado na guitarra que os fãs ao redor do mundo tanto aclamaram quando o viram tocar pela primeira vez como adolescente no YouTube.

Christone “Kingfish” Ingram ao vivo em São Paulo

Data: 12 de setembro de 2024

Local: Teatro Bradesco

Endereço: Rua Turiassu 2100, Bourbon Shopping – 3° Piso

Horário: 20h (open doors)

Classificação etária: Livre

Duração: 90 min.

Ingressos

No site uhuu.com

Bilheteria do Teatro Bradesco • Sem incidência de Taxa de Serviço

3º Piso do Bourbon Shopping São Paulo

Rua Palestra Itália, nº 500 • Loja 263 • 3° Piso I Perdizes • São Paulo • SP

Horário de funcionamento: segunda-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 20h. Em dias de evento o funcionamento será a partir das 12h até o final do evento.

Bilheteria do Teatro Opus Frei Caneca • Sem incidência de Taxa de Serviço

7º Piso do Shopping Frei Caneca

Rua Frei Caneca, nº 569 • 7° Piso I Consolação • São Paulo • SP

Horário de funcionamento: terça-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 19h e segunda-feira bilheteria fechada.

Preços:

Plateia baixa – L ote 1: R$ 260,00

Plateia alta – Lote 2: R$ 220,00