Marcelo de Assis Normalyze retorna triunfal com versões de ‘O Tempo’

Depois de um significativo hiato da música, a banda Normalyze marca seu retorno triunfal com o lançamento de O Tempo , nas versões Master e Acústico , além de um remix assinado pelo produtor Cucabeats . Os singles já estão disponíveis em todas as plataformas digitais.

O power trio formado por Niko Dias (baixo e vocais), Eduardo Plik (guitarra, violão e vocais) e Victor Dias (bateria), canaliza em O Tempo a reflexão sobre as dificuldades que enfrentamos no cotidiano, revelando em paralelo o que a própria banda vivenciou em um determinado momento de sua trajetória. Os desafios e os êxitos vivenciados pelos músicos serviram de construção para a contextualização do single que agora pavimenta o caminho para uma nova fase da banda.

“A música fala sobre como apreciar a vida ao lado dos amigos e das pessoas que amamos. É uma reflexão sobre as verdades que aconteceram com a banda” , destaca o baterista Victor Dias .

Sobre o Normalyze

O power trio formado por Niko Dias, Eduardo Plik e Victor Dias é a união de mentes extremamente musicais, criando e executando o melhor do rock, hardcore melódico, pop e reggae , que dá forma ao Normalyze .

Filhos da conhecida e icônica Vila Matilde , na zona leste de São Paulo , eles tocam juntos desde os 14 anos de idade, quando, então, trocaram os games pelos instrumentos e as ruas pelos estúdios.

Niko Dias é multi-instrumentista, produtor musical com trabalhos no mercado nacional e internacional , além de videomaker e ator . Sua vasta experiência de palco, produzindo, tocando e atuando em musicais, teve como mentor e companheiro de trabalho o diretor Wolf Maya .

Também desenvolveu projetos com o baixista Mingau do Ultraje a Rigor , o DJ e produtor Cuca e o executivo Sérgio Afonso , ex-presidente da Warner Music Brasil e atual CEO do selo Alma Viva .

Eduardo Plik , guitarrista canhoto, toca sem inversão de cordas como o saudoso Dick Dale (1937-2019), referência na surf music . É dono de uma sensibilidade ímpar, que transcende estilos. Entre performances, gravações e participações especiais, Plik esteve com artistas de relevância nacional como, Marcelo Falcão , Planta e Raíz , Negra Li , entre muitos outros. Sua assinatura artística está impressa nas guitarras de That´s my wa de Edi Rock , uma luxuosa colaboração com o cantor Seu Jorge .

Victor Dias , conhecido no meio artístico como “Vitão”, além de produtor musical, toca piano desde os 4 anos. Mas as baquetas o atraíram mais que as teclas, e criando ritmos além das partituras . Seu talento dá o peso que o Normalyze apresenta.

Se o processador de áudio normalize fornece aos produtores musicais a qualidade final que a música exige, a banda Normalyze chega para trazer a qualidade que o público espera.

Ouça as versões de O Tempo :