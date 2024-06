Mayra Dugaich Miley Cyrus assina contrato com a CAA

A CAA anunciou na última quinta-feira (20), a contratação da cantora, compositora, atriz e autora vencedora do Grammy, Miley Cyrus , para representação em todas as áreas após quatro anos.

Em fevereiro de 2020, ela deixou a CAA e assinou com a WME, dando início a uma série de mudanças a fizeram assinar com a Columbia Records e se juntar à Crush Management em 2021.

Vale lembrar que ela ganhou os prêmios de Melhor Vocal Pop e Gravação do Ano no Grammy de 2024, onde cantou Flowers , o single global mais vendido de 2023, seu álbum mais recente, Endless Summer Vacation , dominou a Billboard Hot 100 por 15 semanas não consecutivas após seu lançamento no ano passado.

Vale destacar que recentemente Miley apareceu em campanhas para a fragrância exclusiva da Gucci, Flora e Dolce & Gabbana, ela também é conhecida por seu trabalho filantrópico por meio de organizações como sua 501(c)3, Happy Hippie Foundation, que arrecadou milhões para apoiar jovens que sofrem com a falta de moradia, especialmente aqueles da comunidade LGBTQ+. Este ano, ela anunciou o lançamento da Miley Cyrus Foundation, que se concentra em apoiar mães em toda a sua diversidade.

A Creative Artists Agency fundada em 1975, trabalha com clientes que buscam construir suas carreiras e suas marcas em diversas disciplinas e plataformas.

Miley Cyrus agradece Beyoncé por parceria em ‘Cowboy Carter’

A cantora Miley Cyrus compartilhou em suas redes sociais um agradecimento à Beyoncé por tê-la convidado para fazer parte do álbum Cowboy Carter. O disco que foi lançado em março, traz as artistas dividindo os vocais na faixa II MOST WANTED .

“Amo a Beyoncé muito antes de ter a oportunidade de conhecê-la e trabalhar em sua companhia. Minha admiração é muito maior agora que pude criar ao lado dela. Obrigada! Você é tudo isso e muito mais. Amo você. A todos que dedicaram seu tempo tornando essa música tão especial, obrigado do fundo do meu coração. Atenciosamente, Miley”, disse.