Júnior Colares Grupo Clareou anuncia turnê internacional nos EUA e novo projeto

O Grupo Clareou, uma das referências do pagode brasileiro, está prestes a levar sua música além das fronteiras nacionais com uma turnê pelos Estados Unidos em julho deste ano. Com shows confirmados em estados como Flórida, Carolina do Norte, Nova Jérsei, Pensilvânia e Massachusetts, a banda promete conquistar o público internacional com sua música contagiante.

Formado em 2010, o Clareou ganhou destaque com sucessos como “Só Penso no Lar”, “Pé na Areia” e “Perdeu pra Cerveja”, “Clareou”, “Posso te Chamar de Mô” e entre outros. Além disso, o grupo lançou o DVD “Vai Clarear”, com participações especiais de Xande de Pilares, Marvvila, Tie, Caju Pra Baixo e Binho Simões.

Em dezembro de 2022, o Clareou inaugurou o “Do Nada Clareou”, um evento de samba e pagode que se tornou um sucesso em diversas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, acumulando mais de 1 milhão de streamings e mais de um milhão de visualizações no YouTube. Agora, o grupo está preparando uma nova etapa de sua carreira com a turnê internacional e a produção de um novo projeto audiovisual, mantendo seu legado vibrante e atual.