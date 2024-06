Daniel Nascimento Chrystian, cantor que fez dupla com Ralf, morre aos 67 anos

Chrystian , que fez parte da dupla com Ralf , morreu na noite desta quarta-feira (19), por volta das 22h15. O cantor, que tinha 67 anos, foi transportado às pressas pelo helicóptero da polícia Militar e deu entrada na manhã de ontem no Hospital Samaritano, em São Paulo, mas não resistiu.

O sertanejo da dupla “Chrystian e Ralf” , sofria de uma doença chamada rim policístico, uma condição genética que faz grupos de cistos se desenvolverem no órgão.

Chrystian precisou ser hospitalizado em fevereiro após ser diagnosticado com a doença, e seria submetido a um transplante na ocasião, onde a doação seria feita pela sua esposa, a agora viúva Key Vieira. No entanto, a cirurgia foi adiada para o final do ano. Durante os exames pré-operatórios, foi preciso realizar um cateterismo no famoso.

Em nota enviada pela família, a causa da morte não foi revelada. Os parentes lamentaram a partida do artista e relembraram seu amor pela música, profissão que abraçou ainda criança.

“Com imenso pesar, a família e a equipe de Chrystian comunicam o falecimento do nosso querido esposo, pai e artista, ocorrido no Hospital Samaritano, em São Paulo. Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos. Sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil” , diz o comunicado.