Mayra Dugaich Paul McCartney comemora aniversário de 82 anos

Na última terça-feira (18), a lenda da música Paul McCartney comemorou seu 82º aniversário.

Para celebrar a data, o astro dos Beatles compartilhou no Instagram uma foto sua no palco. “ Dizem que é meu aniversário. Estou ansioso para ser mimado pelos meus entes queridos! “, escreveu na legenda.

No dia anterior, Paul realizou um festa em sua casa. Na última segunda-feira (17), o ator Austin Butler comentou em sua entrevista no programa Jimmy Kimmel que havia ido à celebração. De acordo com a Billboard, a reunião também contou com a presença de Ringo Starr, Mick Jagger, Bruce Springsteen, Meryl Streep e Taylor Swift.

Kimmel também comentou sobre a comemoração. “ A festa mais louca que já fui em toda a minha vida ”, afirmou.

Paul McCartney & Wings: ‘One Hand Clapping’ ganha edição em vinil duplo

One Hand Clapping , de Paul McCartney e Wings , acaba de ganhar uma edição especial em vinil duplo pela Universal Music , via Capitol Records . Este é um álbum ao vivo gravado há quase 50 anos foi lançado oficialmente no dia 14 de junho de 2024 .

Este trabalho histórico dos Wings , banda a qual Paul McCartney fez parte antes de sua bem sucedida carreira solo, iniciou como um documentário dirigido por David Litchfield . Foi gravado durante quatro dias em agosto de 1974 nos estúdios Abbey Road , em Londres .

Agora, One Hand Clapping está disponível para pré-venda aqui na Umusic Store pelo valor de R$ 339,90 .

O filme apresenta a banda tocando ao vivo no estúdio e gravando um possível álbum ao vivo, além de entrevistas em off com os membros da banda. As músicas incluem vários sucessos de McCartney, Wings e dos Beatles , bem como algumas covers.

Embora um folheto de vendas para a TV tenha sido feito, tanto o filme quanto o álbum nunca foram lançados na época. Nas décadas seguintes, eles foram frequentemente pirateados, e várias faixas foram lançadas em edições especiais de outros álbuns de McCartney e Wings .

O longa-metragem foi lançado em 2010 como parte integrante do box da reedição de Band on the Run , o primeiro lançamento na Paul McCartney Archive Collection .