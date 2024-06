Mayra Dugaich [object Object]

Nesta quarta-feira (19), a cantora Manu Bahtidão comemorou as mais de 90 milhões de visualizações do clipe da música Torre Eiffel .

A faixa tem a participação da dupla Guilherme e Benuto e foi gravada no DVD mais recente da cantora, em Fortaleza no dia 22 de Agosto 2023.

Torre Eiffel é uma composição da própria Manu com Thallyson, Ricardus, Washington e Daniel. A canção conta a história de um relacionamento que chegou ao fim.

“Finalmente chegou o momento de lançarmos ‘Torre Eiffel’. Essa faixa é muito especial; nela pude contar com a participação desses grandes nomes do sertanejo que é Guilherme & Benuto. Soltamos um trecho da música nas minhas redes algumas semanas atrás e foi um sucesso, já tem mais de oitenta mil criações com ela, é muito doido. Tenho certeza que vai ser mais um sucesso! ”, disse Manu no lançamento, em março.

Vale lembrar que Torre Eiffel faz parte do projeto Daqui Pra Sempre , que foi gravado em agosto de 2023, em Fortaleza/CE. Com 16 faixas, Manu contou com a participação de fenômenos do meio que deixaram a noite ainda mais especial, como: Simone Mendes, Xand Avião, Mari Fernandez, Guilherme & Benuto , Melody e Raphaela Santos.

Gustavo Mioto lança ‘LOVE +18’ com participação de Manu

O cantor Gustavo Mioto , dando continuidade ao projeto MiotoTerapia , com a inédita faixa LOVE +18 em parceria com a cantora Manu . A música, que já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music , abraça as diferentes versões do cantor, que sempre apostou em projetos românticos e agora mostra seu lado mais ousado ao lado da cantora alagoana.

Na gravação, Gustavo aparece novamente como terapeuta tentando resolver a questão de uma paciente que sempre manda um “oi sumido” quando quer matar a vontade.

“É uma música muito feliz e dançante que fala sobre aquele vício que acontece quando não conseguimos largar a outra pessoa. A gente sabe que não vai se dar bem, que não vai dar em nada, mas mesmo assim a gente tenta. Para essa música eu convidei a Manu, que é uma mulher talentosíssima e canta que é um absurdo. Eu sempre adorei o dueto masculino e feminino. Ter uma mulher cantando essa música comigo parece uma conversa mesmo” , explicou Gustavo .

Gustavo Mioto apostou em uma nova estratégia de marketing para esse lançamento e prometeu um conteúdo “+18” para seus fãs. Após um tempo de suspense, o artista liberou um link de Only Fans com o pré-save do projeto, que é o maior de sua carreira.

“Estou muito animada com essa música. Sempre gostei demais do Gustavo. Ele é um grande sucesso e muito querido. Quando chegou esse convite para mim, eu topei na hora, não tinha como recusar. A letra está incrível! Tenho certeza de que todos vão amar muito e vai estourar demais! Novo hit vem aí!!!”, declarou Manu .

Assista: