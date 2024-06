Mayra Dugaich Global Citizen divulga lineup com Post Malone e Doja Cat

Na última terça-feira (18), o Festival Global Citizen divulgou seu lineup com shows de Post Malone, Doja Cat, Jelly Roll e Rauw Alejandro.

Hugh Jackman será o apresentador do evento, Jane Goodall e o curador do festival Chris Martin também estarão presentes.

“Todos temos um papel que podemos desempenhar para ajudar a acabar com a pobreza extrema e defender a equidade. Estou ansiosa para fazer parte desta grande noite de mudanças positivas ”, disse Doja Cat em nota.

“Por mais de uma década, a Global Citizen impulsionou o impacto salvador de vidas para quase 1,3 bilhão de pessoas ao redor do mundo ”, afirmou Hugh Jackman.

Vale lembrar que o show acontecerá no próximo dia 28 de setembro, no Central Park em Nova York.

“Nós nos reuniremos novamente em 28 de setembro para ajudar a acabar com a pobreza extrema, defender o planeta e exigir equidade. Mal posso esperar para ver todos vocês no Great Lawn do Central Park para coletivamente pedir mudanças em nome das comunidades mais vulneráveis ​​do mundo” , finalizou o ator.

Post Malone anuncia data de lançamento de seu sexto álbum

Na última terça-feira (18), Post Malone compartilhou uma foto de um enorme outdoor revelando o título de seu sexto álbum: F-1 Trillion. O disco está programado para ser lançado em 16 de agosto. A divulgação intrigante em um enorme outdoor exibia o logotipo do álbum com um tema de carro de corrida, criando expectativa entre os fãs.

Essa revelação ocorre após semanas de especulação e ansiedade, especialmente porque a colaboração de Malone com Morgan Wallen, “I Had Some Help”, permaneceu no topo da Billboard Hot 100. Além disso, o músico recentemente mergulhou na cena country, apresentando-se no Ryman Auditorium e no Stagecoach, onde fez covers e compartilhou o palco com artistas como Brad Paisley, Dwight Yokam e Sara Evans.

Post Malone , cujo nome verdadeiro é Austin Richard Post , é um cantor, rapper, compositor, produtor de discos e guitarrista norte-americano. Ele nasceu em 4 de julho de 1995, em Syracuse. Post Malone ganhou destaque na cena musical com seu estilo único, que combina elementos do hip-hop, rock e pop. Seus hits incluem músicas como Circles e Sunflower . Além disso, ele é conhecido por sua aparência marcante, com tatuagens no rosto e um estilo autêntico.

