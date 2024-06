Mayra Dugaich Filipe Ret irá se apresentar na Baixada Fluminense

Um dos nomes mais importantes da cena do rap nacional, Filipe Ret sobe ao palco do Via Music Hall, em São João de Meriti, na próxima sexta-feira, dia 21 de junho, com o show da turnê FRXV , que celebra seus 15 anos de carreira.

Em dezembro do último ano, o rapper carioca lançou o DVD FRXV (Ao Vivo) , trabalho que se desdobrou em um álbum que navega por todas as fases do artista. Contando com diversas participações, desde o lançamento figura entre os discos mais ouvidos no Brasil no Spotify, sobretudo por conta do sucesso do single de platina tripla Amor Livre . O DVD recebeu certificação de ouro, após ultrapassar 218 milhões de plays em 3 meses do lançamento.

O espetáculo audacioso apresentou uma estrutura inédita na cena do rap e trap do Brasil, incluindo com três telões verticais de grandes proporções, mais de 900 equipamentos de luzes, 22 metros de passarela e um palco flutuante. Agora, a Turnê FRXV passa por festivais e shows próprios do artista, com banda completa, repertório e arranjos originais do DVD, novos conteúdos visuais e de luz.

Filipe Ret comenta: “Eu tô muito feliz de finalmente poder anunciar essa turnê porque a emoção que eu senti nas duas noites de gravação do meu DVD no Rio foi absurda. Logicamente não consigo levar toda a estrutura para todos esses lugares, mas a banda é a mesma, assim como o repertório e uma parte da tecnologia de luz. Quero celebrar meus 15 anos de carreira com meu público que desde o início sempre me fortaleceu demais.”

Filipe Ret já tem 23 shows confirmados nas cidades de Salvador, Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo, Londres, Porto e Lisboa.

“Este novo show contempla um pouco de todas as fases da minha carreira… É uma entrega especial para fãs de todos os álbuns !”, finalizou.