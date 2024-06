Marcelo de Assis [object Object]

De acordo com informações da Billboard , o astro latino Feid acaba de emplacar o seu quinto TOP 10 na parada Hot Latin Songs da revista com Sorry 4 That Much , estreando na quarta posição para a atualização do chart deste sábado (22).

Sorry 4 That Much se torna o seu primeiro single solo – sem colaboração com outro artista – entre as 10 faixas latinas de destaque nos EUA e o quinto nesse status no geral.

Este novo single foi lançado em 7 de junho pela Universal Music e, segundo a Billboard , iniciou na quarta posição na contagem multimétrica com base na força da atividade de streaming e na transmissão de rádio, registrando 4,7 milhões de plays nas plataformas digitais durante a verificação da Luminate entre os dias 7 e 13 de junho.

No rádio, Sorry 4 That Much registrou 4,2 milhões de impressões de audiência , que abriu caminho para que Feid figurasse na lista geral da Billboard Airplay Latino .

O single foi produzido por Jowan, Wain e Rolo .

Cantor está confirmado para se apresentar na abertura da Copa América 2024

Foi anunciado na última terça-feira (18), que o cantor colombiano Feid vai se apresentar na abertura da Copa América 2024 . O show será antes do jogo entre Canadá e Argentina .

O campeonato começa no dia 20 de junho e acontece nos Estados Unidos . A partida será no Mercedes-Benz Stadium , na cidade de Atlanta .

Sucesso da turnê Ferxxocalipsis completa primeiro mês com shows lotados

O astro latino Feid acaba de completar o primeiro mês de sua já bem sucedida turnê mundial Ferxxocalipsis com shows lotados nos diversos locais por onde se apresentou.

Feid , que tem ganhado destaque no mercado internacional, iniciou sua nova série de shows internacionais

no Golden 1 Center na cidade de Sacramento , na Califórnia (EUA) no dia 24 de abril. Na ocasião, o cantor surpreendeu os fãs com a alta tecnologia desenvolvida para seu palco, com telas digitais imensas que permitem dimensionar a imagem do astro latino em um stage de 360 graus . Esta estrutura dá oportunidade aos fãs do cantor de estarem mais próximos de seu ídolo.

Outro ponto interessante da Ferxxocalipsis Tour é o que foi pensado para as performances de Feid : no design de palco, alguns globos inspirados nos bailes da Disco Music dos anos 1970 dão o tom ideal para que o artista entre na atmosfera dançante de suas canções.

Tal estrutura desenvolvida para os novos shows de Feid mostram o crescimento flagrante de seu apelo artístico: ele entrou em uma migração de apresentações pequenos locais durante seus EUA em um curto período de 2 anos para o status de superestrela latina .

Quem é Feid?

Feid , cujo nome verdadeiro é Salomón Villada Hoyos, é um cantor, compositor e produtor discográfico colombiano nascido em 19 de agosto de 1992 . Ele começou a ganhar destaque na indústria da música por compor canções célebres como Secretos de Reykon e Ginza de J Balvin . Seu álbum de estreia, Así como suena , foi lançado em novembro de 2017 e incluiu os sucessos Qué raro com J Balvin e 911 com Nacho .

O cantor conquistou notoriedade internacional com o lançamento do disco 19, lançado em maio de 2019, que lhe rendeu uma indicação ao Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Música Urbana . Já o seu seu terceiro álbum, Ferxxo (Vol. 1: M.O.R) , lançado em abril de 2020, alcançou a posição número 27 no Top Latin Albums da Billboard .

Além disso, Feid lançou Inter Shibuya – La mafia em agosto de 2021, mostrando uma faceta mais madura de sua música, e Feliz cumpleaños , Ferxxo, te pirateamos el álbum em setembro de 2022 , após uma filtragem antecipada do álbum.

No ano passasdo, ele lançou o single Classy 101 com Young Miko , que estreou no número 99 da Billboard Hot 100 .