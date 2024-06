Júnior Colares Processando Luana Piovani, mãe de Dado Dolabella não vai à audiência

A treta judicial que envolve a mãe de Dado Dolabella e Luana Piovani ganhou um novo capítulo. Isso porque Pepita Rodrigues não compareceu à audiência do processo que move contra a atriz, por difamação. A ação teve início após a ex-mulher de Pedro Scooby afirmar em público que recebeu uma ligação de Pepita, pedindo ajuda após apanhar do filho.

Segundo o jornalista Daniel Nascimento , do jornal O Dia, a audiência preliminar já aconteceu no dia 13 deste mês, mas para surpresa de muitos, nenhuma das duas compareceram. Acontece que Piovani vive em Portugal há pelo menos cinco anos, e por isso, não foi oficialmente citada no processo.

Além disso, a intimação enviada a Luana não pôde ser entregue, já que foi enviada ao endereço antigo da atriz, em São Paulo. A correspondência retornou aos correios com a mensagem “Mudou-se”.

Contudo, Pepita, por sua vez, também não pôde ser intimidada, porque não foi encontrada e logo, não compareceu à audiência em que moveu contra Luana. A ausência da mãe de Dado levantou burburinhos de que talvez tenha desistido de seguir com a ação.

Vale lembrar que na época em que Pepita registrou o boletim de ocorrência, ela declarou em depoimento: “Ela (Piovani) me caluniou em rede social falando que meu filho me bateu e isto nunca existiu. Ela disse que liguei para ela para falar que meu filho me bateu e nunca nenhum filho levantou a mão para mim”.