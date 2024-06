Marcelo de Assis Jimin, do BTS, anuncia data de lançamento de seu segundo álbum solo

Jimin , integrante da boyband coreana BTS , anunciou nesta segunda-feira (17) que seu segundo álbum solo, intitulado MUSE , chegará no dia 19 de julho .

Intitulado MUSE , o projeto contará com sete faixas , incluindo o mais recente single Closer Than This , que o cantor lançou em dezembro. As informações são da Billboard .

Este novo trabalho chega menos de 1 ano e meio após o lançamento do álbum de estreia solo FACE , que foi disponibilizado nas plataformas digitais em 2023 e alcançou a vice-liderança do chart Billboard 200 .

“Após seu primeiro álbum solo, ‘FACE’, onde ele procurou explorar sua verdadeira identidade, ‘MUSE’ documenta sua jornada em busca da fonte de sua inspiração” , disse um comunicado de imprensa da HYBE .

A estreia solo de Jimin aconteceu em 2018 quando ele lançou o single Promise . Cinco anos depois, o artista se tornou o primeiro o cantor solo sul-coreano a alcançar o topo da Billboard Hot 100 com Like Crazy .

A notícia de que Jimin está prestes a lançar seu segundo disco solo vem na esteira do cumprimento do serviço militar obrigatório de 18 meses nas forças armadas sul-coreanas, que ele iniciou em dezembro juntamente com os seus colegas de BTS, V, Jung Kook e RM .

Especula-se que o BTS volte às suas atividades em 2025 .

Jungkook exibe cicatriz no braço e preocupa fãs do BTS

Na última quarta-feira (12), o integrantes do BTS se reuniram para acompanhar a dispensa de Jin do exército sul-coreano. Porém, um detalhe chamou a atenção dos fãs: uma cicatriz na parte inferior do braço esquerdo de Jungkook .

Comentários compartilhando a preocupação com o cantor tomaram as redes sociais.

De acordo com as mensagens dos fãs, a marca parece ser uma cicatriz de uma suposta queimadura .

Confira o pôster promocional de MUSE , o novo álbum de Jimin :