Mayra Dugaich Fábio Assunção estaria negociando papel em ‘Mania de Você’

O ator Fábio Assunção estaria negociando um papel menor na novela Mania de Você , próxima trama que irá ocupar o horário das 21h na TV Globo.

De acordo com o site Noticias da TV, ele não ficou com o papel de vilão, mas aceitou fazer uma pequena participação na trama de João Emanuel Carneiro. Ele vai interpretar o pai de Luma (Agatha Moreira), uma das protagonistas, que será assassinado.

Vale lembrar que Fabio Assunção foi confirmado no elenco de A Garota do Momento , novela das seis que substituirá No Rancho Fundo. Segundo a coluna Play do jornal O Globo, o ator já teria aceitado o convite, mas estaria esperando alguns trâmites para assinar o contrato.

O trabalho mais recente de Fábio Assunção na TV Globo foi a novela Todas as Flores , produção original Globoplay.

Fabio Assunção e Daniel Alvim comentam sobre briga

Em 18 de março, um vídeo que mostra uma briga entre Fábio Assunção e Daniel Alvim viralizou nas redes sociais.

Os atores aparecerem trocando socos e xingamentos em frente a um bar.

As imagens foram exibidas no programa Fofocalizando do SBT e os amigos fizeram um pronunciamento no Instagram comentando a briga.

“Procuro passar a todas as pessoas, onde quer que seja, alguma mensagem de paz. A gente tá aprendendo sempre e não acredito que as coisas se resolvam na violência. Estamos, eu e Daniel, chateados, mas sabemos quem somos”, afirmou.

“Desculpa por terem que consumir um vídeo que uma pessoa ruim filmou e vendeu pra imprensa. Deve ser ruim ganhar a vida assim. A gente vem, pede desculpas e segue melhor. Dani, te amo meu parceiro” , finalizou.