Marcelo de Assis The Offspring anuncia novo álbum ‘Supercharged’ em vinil azul

A banda The Offspring anuncia o lançamento de seu mais recente álbum Supercharged em uma edição especial em vinil azul que chega ao Brasil pela Universal Music , via Concord Music Group através da Umusic Store em pré-venda pelo valor de R$ 249,90 . Este é o décimo primeiro trabalho de estúdio da icônica banda de punk rock americana.

Supercharged , que chegará ao mercado no dia 11 de outubro , já revelou seu primeiro single: Make It All Right . Através desta faixa é possível observar a energia e a vitalidade do Offspring , algo que é visto como uma marca registrada do grupo ao longo dos anos. A produção do disco é assinada por Bob Rock .

Este também será o primeiro álbum com Todd Morse como membro oficial da banda, além de contar com o multi-instrumentista Jonah Nimoy e o baterista Brandon Pertzborn e que chega na sequência de Let The Bad Times Roll de 2021.

Sobre o Offspring

The Offspring é uma banda de punk rock formada em Huntington Beach , na Califórnia (EUA), em 1984. Originalmente chamada Manic Subsidal , a banda foi inicialmente composta pelo vocalista e guitarrista Bryan “Dexter” Holland , o baixista Greg K ., o guitarrista Kevin “Noodles” Wasserman e o baterista Pete Parada . Eles são conhecidos por seu som energético e letras que muitas vezes abordam temas sociais e políticos. Alguns de seus álbuns mais populares incluem Smash (1994), que inclui hits como Self Esteem e Come Out and Play e Americana (1998), com músicas como Pretty Fly (for a White Guy) e Why Don’t You Get a Job? . Ao longo dos anos, o Offspring vendeu mais de 40 milhões de discos em todo o mundo , tornando-se uma das bandas de rock mais vendidas de todos os tempos. Eles continuam ativos na indústria da música, lançando novos álbuns e fazendo turnês pelo mundo.

Confira o conteúdo completo de Supercharged do The Offspring em vinil azul :

1. Looking Out For #1

2. Light It Up

3. The Fall Guy

4. Make It All Right

5 Ok, But This Is The Last Time

6. Truth In Fiction

7. Come To Brazil

8. Get Some

9. Hanging By A Thread

10. You Can’t Get There From Here