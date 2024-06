Mayra Dugaich Anitta critica bilionários: ‘Ninguém precisa de bilhões”

No último sábado (8), a cantora Anitta publicou nas redes sociais um novo vídeo em que critica a existência de bilionários. Ela explicou um trecho de sua entrevista ao podcast On Purpose with Jay Shetty exibida na segunda-feira (3) .

“Como eu não quero ninguém fazendo política equivocada com o meu nome, eu decidi vir falar com vocês “, afirmou nos stories no Instagram.

“A minha resposta para quem tem preguiça de assistir e só tem compartilhado, eu acho que deveria existir um limite para o dinheiro. Que ninguém precisa de bilhões, que ninguém tem a necessidade de ter bilhões. Eu estou bem longe de ter bilhões e nem planejo chegar perto “, disse.

“Nunca quis dizer que a pessoa que trabalha e que quer ser melhor que acorda com o propósito de crescer tem que abrir mão de tudo isso e entregar para alguém que não faz nada e quer vagabundear por aí. Também não quis dizer que a pessoa que quer vagabundear por aí merece morrer na miséria” , acrescentou.