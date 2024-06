The Music Journal Brazil Em nova fase, projeto (Re)Descubra resgata a obra de Erasmo Carlos

O projeto (Re)Descubra , elaborado pela gravadora Som Livre , resgata memórias através de artistas consagrados da MPB e, em sua nova fase, a iniciativa celebra histórias do saudoso ícone Erasmo Carlos (1941-2022).

No mesmo ano em que lança o álbum Erasmo Esteves, com músicas inéditas do compositor em parceria com novas vozes da MPB , a gravadora também homenageia o legado do Tremendão e apresenta a importância da obra do artista para novas gerações, com conteúdos exclusivos no canal do YouTube .

Os vídeos remontam à primeira fase de sua carreira, entre os anos de 1964, quando assinou com a RGE , incorporada pela Som Livre posteriormente, até 1970.

“Temos um carinho muito especial pelo (Re)Descubra, uma marca que resgata a memória afetiva da música brasileira e convida a todos a conhecer, ou escutar novamente, com muito detalhe, artistas que marcaram a cultura nacional. Trazemos sempre a perspectiva da época, o porquê de seu legado e conteúdos extras, que aproximam novas audiências, como a geração Z, ao momento em que tudo aconteceu. São hits atemporais, Erasmo foi pioneiro em muita coisa, sobretudo, no rock que nos guia”, comenta Daniela Barcellos , gerente digital da Som Livre .

Nesta nova fase do projeto, os vídeos trazem informações e curiosidades sobre o artista e sua produção musical, a partir da narrativa do repórter e crítico de música Leonardo Lichote , também responsável pelo texto final da autobiografia Minha Fama de Mau , que inspirou o filme de mesmo nome. Os conteúdos exaltam marcos que vão desde a época da Jovem Guarda , com destaque para as colaborações com Roberto Carlos , em trabalhos como o de estreia, A Percaria , até o amadurecimento artístico do cantor, observado em Erasmo Carlos e os Tremendões , de 1970, peça fundamental na discografia, com clássicos como Sentado à Beira do Caminho e Coqueiro Verde .

Como parte do (Re)Descubra Erasmo Carlos , a Som Livre também disponibilizou para os fãs e ouvintes os seis compactos e seis álbuns da primeira fase da carreira do compositor, na íntegra, no canal do YouTube .

“Celebrar a obra de um dos maiores compositores da história da música brasileira, a quem carinhosamente chamo de meu pai, é de uma satisfação inenarrável. Toda a doçura e força de sua música estão aqui retratados em seus primeiros álbuns. Toda a ingenuidade e relevância de sua obra jovem guardista e o mergulho na sopa musical brasileira, estão contemplados nesta belíssima e fundamental iniciativa da Som Livre. Aliás, além de ser um roqueiro por escolha, Erasmo segue sendo um autêntico músico brasileiro com toda a potência e ternura de suas canções” , finaliza Leonardo Esteves , filho de Erasmo.

Confira algumas obras de Erasmo Carlos :