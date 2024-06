The Music Journal Brazil Capital Moto Week lança espaço com barracas e serviço de hospedagem

O Capital Moto Week , maior festival de moto e rock da América Latina , apresenta mais uma novidade em 2024: o Camping Ville Outdoor . Alternativa ao camping gratuito e ao já conhecido Camping Ville , o espaço combina camping e conforto, prometendo intensificar a experiência do público que se hospeda na Cidade da Moto .

A iniciativa é uma parceria com a Vila Mundo , referência em hospedagens em festivais internacionais. Com opções que variam de R$ 210 a R$ 250 , o público tem acesso a todo o complexo do festival. De acordo com a assessoria do evento, os espaços são limitados .

O Camping Ville Outdoor fica em uma área externa cercada, dispõe de 64 barracas confortáveis para duas pessoas completamente montadas. A acomodação inclui lençóis, fronhas, travesseiros e colchões infláveis . Os hóspedes terão direito a banheiro privativo, fontes de energia elétrica e iluminação para desfrutar do festival com conforto e praticidade. Além de contar com segurança, controle de acesso e estacionamento para motos, a estrutura inclui espaços de uso comum disponíveis no complexo Camping Ville .

Pedro Franco , CEO do Capital Moto Week , explica que a modalidade atrai quem busca viver a experiência de hospedagem dentro do festival sem renunciar ao conforto e conveniência, sobretudo os motociclistas, que cruzam o país sob duas rodas e evitam a logística de carregar todo o equipamento.

Ainda segundo o executivo, a hospedagem full service oferece preço atrativo e um valor imensurável: “Com o Camping Ville Outdoor, o Capital Moto Week eleva o padrão do festival, oferecendo uma experiência imersiva que mistura o prazer de morar na Cidade da Moto com o conforto de um serviço de primeira classe”.

Outra novidade é que os aventureiros que já reservaram seu espaço no Camping Ville interno para uso de barraca e equipamento próprio, terão a possibilidade de contratar como complemento, o mesmo Kit Camping , que inclui barraca iglu, colchão inflável, lençol, travesseiro, cobertor, lampião LED e protetor auricular . “Tudo organizado para o público se concentrar no que interessa: despertar seu Lado Moto Week” , finaliza Pedro.

O Capital Moto Week 2024 acontece entre os dias 18 e 27 de julho em Brasília (DF).

Camping Ville Outdoor | Capital Moto Week 2024

Onde comprar: www.bilheteriadigital.com/capitalmotoweek

Quando: 18 a 27/07/2024

Onde: Parque Granja do Torto | Brasília (DF)