Mayra Dugaich IVE fará show único no Brasil com a turnê ‘SHOW WHAT I HAVE’

O grupo IVE fará única apresentação de sua primeira turnê mundial SHOW WHAT I HAVE no próximo dia 26 de junho, no Espaço Unimed em São Paulo.

O IVE ficou em primeiro lugar nas paradas nacionais apenas sete dias após a estreia de sua primeira música Eleven (13 prêmios ganhos), que foi lançada em 1º de dezembro de 2021. Em abril de 2022, elas lançaram seu segundo single Love Dive (10 prêmios ganhos), que também liderou as paradas na Coréia, e After Like (14 prêmios ganhos), que fez de IVE um ‘vendedor de um milhão’ pela primeira vez. Essas três músicas-título deram ao IVE um total de 37 prêmios em vários shows musicais coreanos.

Em 2022, IVE ganhou o prêmio de Melhor Artista Revelação por sua música de estreia Eleven e Melhor Canção do Ano (Grande Prêmio) por Love Dive no Melon Music Awards. Eles também ganharam Canção do Ano (Grande Prêmio) no 2022 MAMA Awards e 2022 Asia Artist Awards, Canção Digital do Ano (Grande Prêmio) no 37º Golden Disk Awards e Prêmio de Melhor Canção no 32º Seoul Music Awards. No Golden Disk Awards, que acontece há 37 anos, o IVE fez história ao receber o prêmio Rookie Artist of the Year, o principal prêmio de Canção Digital do Ano, e o Grande Prêmio da Divisão de Canção Digital. Além disso, o produtor executivo da IVE e vice-presidente da Starship Entertainment, Hyun Joo Seo, também foi homenageado ao receber o Prêmio de Produtor em duas premiações.

Em 2023, o primeiro álbum completo do IVE < I’ve IVE > vendeu mais de 1,1 milhão de cópias na primeira semana e suas canções-título Kitsch e I Am ganharam 11 prêmios no mercado interno ( Kitsch 2 vitórias / I Am 9 vitórias), varrendo várias paradas musicais importantes na Coreia. <I’VE MINE> vendeu mais de 1,6 milhão de cópias e se tornou um ‘ Million Seller ’ pela terceira vez consecutiva. As faixas-título Baddie, Off The Record e Either Way mostraram sua força ao chegar ao topo das paradas coreanas.

Vale lembrar que o grupo é formado por Yujin, Gaeul, Rei, Wonyouug, Liz e Leeseo.

O disco mais recente, IVE Switch foi lançado no último dia 29 de abril.