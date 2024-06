The Music Journal Brazil Galinha Pintadinha estrela nova campanha do Nubank

A instituição financeira Nubank apresenta sua nova campanha, criada pela Wieden + Kennedy São Paulo , com a personagem infantil Galinha Pintadinha . A ação tem a proposta de promover todo o portfólio de produtos da empresa, reforçando o compromisso em facilitar a vida financeira dos seus clientes, resolvendo questões burocráticas e financeiras na palma da mão, e como recompensa tendo mais tempo livre para aproveitar momentos de lazer.

No comercial, que chegou na telinha na noite desta quinta-feira (30), uma família comemora a conquista de uma nova TV através de um dos produtos Nubank , e quando chegam em casa, quem comanda o que vão assistir é a filha pequena, que logo conecta nos conteúdos da Galinha Pintadinha , uma das personagens mais queridas do público infantil.

Atingindo a maioridade em 2024, a Galinha Pintadinha e toda sua turma são unanimidade entre crianças e adultos, com conteúdo musical cancioneiro e afetivo, além de contar histórias que prendem a atenção do público. Prova disso são os números que ultrapassam 32 bilhões de cliques no YouTube e mantém a série há mais de 50 semanas no TOP 10 da Netflix .