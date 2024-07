Reprodução/Instagram Filha caçula de Alessandra Negrini fica noiva com aliança luxuosa

A filha caçula de Alessandra Negrini anunciou que está noiva! Aos 19 anos, a caçula da atriz compartilhou a novidade nas redes sociais e chamou a atenção pela aliança luxuosa que recebeu do namorado, Pedro Henrique, de 23 anos.

Nos Stories do Instagram, Bettina Negrini mostrou a joia avaliada em R$18 mil. "Um brinde ao recomeço", escreveu ela.

O relacionamento de Bettina e Pedro Henrique é público desde setembro de 2023.

Bettina Negrini é filha de Alessandra Negrini com o cantor Otto. A jovem passou uma temporada estudando no exterior e agora cursa a faculdade de Direito, em São Paulo.

Bettina Negrini com o namorado Pedro Henrique, de 23 anos Reprodução/Instagram A filha de Alessandra Negrini chamou a atenção pela aliança luxuosa que recebeu do namorado Reprodução/Instagram Bettina Negrini com a mãe, Alessandra Negrini Reprodução/Instagram Bettina Negrini é filha de Alessandra Negrini com o cantor Otto Reprodução/Instagram





