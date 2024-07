Reprodução/X Após reconciliação, Neymar canta para Bruna Biancardi: 'Não vou terminar'

Parece que o relacionamento de Neymar Jr e Bruna Biancardi engatou de vez. Após serem flagrados aos beijos em um show de Thiaguinho, o jogador de futebol resolveu fazer uma declaração de amor.

Durante um encontro com amigos, o atleta soltou a voz ao som de "Ajustes", de Xandy Lamonde.

Com um pandeiro na mão, ele canta "Não vou terminar, nosso amor que lute. A gente só tá precisando de um ajuste" diretamente para a influenciadora.

Vale lembrar que os pais de Mavie, de 8 meses, haviam se reaproximado no início do ano, após o final do relacionamento envolto de polêmicas.

Antes do flagra no show do amigo, Neymar e Bruna eles foram filmados se abraçando durante um churrasco entre amigos em comum.

Neymar cantando pra Bruna. ❤️ pic.twitter.com/7jKACd5sJu — njdeprê - marlon (@njdmarlon) July 8, 2024





