Tiago Ghidotti Em clima de romance, Xamã e Sophie Charlotte trocam beijos em evento no RJ

Na noite desta sexta-feira (05), a Marina da Glória , no centro do Rio de Janeiro , foi palco de um momento que chamou a atenção de todos os presentes no “ Festival de Inverno “. O cantor e ator Xamã e a atriz Sophie Charlotte foram flagrados trocando beijos durante o evento, surpreendendo os fãs e os demais convidados.

O festival, que reúne diversas atrações musicais e artísticas, foi o cenário perfeito para o encontro dos dois artistas, que mostraram estar bastante à vontade e aproveitando a noite juntos. Sophie Charlotte, conhecida por seus papéis marcantes na televisão e no cinema brasileiro, e Xamã , que tem se destacado tanto na música quanto na atuação, formaram um dos casais mais comentados da noite.

O clima entre os dois era de descontração e sintonia, e não demorou para que os fotógrafos presentes capturassem o momento do beijo, que rapidamente viralizou nas redes sociais. Fãs e seguidores dos artistas foram à loucura com a novidade, especulando sobre um possível romance entre eles.

O “Festival de Inverno” na Marina da Glória é conhecido por atrair diversas celebridades e personalidades da mídia, mas o beijo entre Xamã e Sophie Charlotte foi, sem dúvida, um dos pontos altos da noite. Os dois curtiram as atrações do evento juntos e pareceram não se importar com os olhares atentos dos presentes.

Enquanto os fãs aguardam ansiosamente por mais novidades sobre o possível relacionamento, fica registrado o momento especial que Xamã e Sophie Charlotte proporcionaram durante o festival. Será que temos um novo casal no mundo das celebridades brasileiras? O tempo dirá.

Foto: Daniel Pinheiro / Brazil News

