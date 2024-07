Reprodução/Rede Globo Mariana e João Pedro de "Renascer"

A trama de "Renascer" parece que vai aquecer mais do que nunca. Segundo o Gshow, Mariana, persoangemd e Theresa Fonseca, vai cercar José Inocêncio(Marcos Palmeira) e João Pedro (Juan Paiva) para tentar reaver a casa que era de seu avô. Entretanto, ela não terá sucesso.



Após uma conversa reveladora que o tabaréu teve com o pai de Mariana, em que ele lhe diz que o preço do imóvel é a sua vida, ele diz à moça que não fechará o negócio com ela. Entretanto, Mariana sabe o motivo.

João Pedro diz: "Porque o preço que painho botô eu num posso pagá (...) A vida dele!". Ele continua: "Foi com ela que ele pagô por isso aqui tudo... por causa das tocaia que o teu avô tinha feito ele passá".

Mariana, por sua vez, afirma que a casa é do rapaz e que ele deve colocar o preço nela. Entretanto, João explica que seu pai foi quem a comprou: "Comprou por uma ninharia e largou a minha família na rua da amargura", afirma indignada a neta de Belarmino (Antonio Calloni). Ela continua: " "Não tem dinheiro no mundo que te faça me vender essa casa?".

João Pedro recusa, e diz não fará enquanto José Inocêncio estiver vivo.

Mariana então sugere: "Quer dizer que eu só vou poder voltar pra casa da minha família depois que o teu pai morrer?" João Pedro não gostou da pergunta, e acrescenta: "Ele... e eu!".

A neta de Belarmino sai então de cavalo, rumo a sua casa, enquanto remói o ódio. Ela reflete: "A tua vida, José Inocêncio... então é isso o que vale a casa de minha família... esse é o preço que eu vô tê que pagá pra morá no que é meu e que você tirô de mim. É, mas assim fica difícil da gente viver em paz! Mas, se você fô vê, a tua vida pela casa que comprô de minha avó depois de tê mandado matá o meu avô é até que justo... É muito justo... é justíssimo!"

