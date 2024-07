Reprodução Instagram - 14.3.2024 A atriz conheceu o ex-marido durante as gravações de "O Rebu"

A internet ficou animada com os boatos de que a atriz Sophie Charlotte, de 35 anos, estaria tendo um affair com o cantor e colega de cena Xamã, de 34 anos. O suposto casal marcou presença no Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos Teatrais), realizado no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, na noite desta terça-feira (2).



Os interpretes de Eliana e Damião na novela das nove "Renascer" surgiram juntos no evento e conversaram ao pé do ouvido, aumentando os rumores de um suposto affair.

A atriz foi uma das premiadas da noite e recebeu o troféu de 'Melhor Atriz', por seu papel como Maíra, na novela "Todas as Flores". Na plateia, Xamã vibrou pela colega de cena e registrou o momento com o celular.

Entretanto, o suposto casal não é o único que formou a partir das novelas. A teledramaturgia brasileira é composta de diversos casais que acederam a chama da paixão enquanto interpretavam juntos nas telinhas. O iG Gente separou alguns dos casais mais icônicos que tiveram seu primeiro beijo durante as gravações.

Claudia Raia e Edson Celulari se conheceram na novela "Deus nos Acuda" (1992). Eles ficaram juntos por 17 anos e tiveram dois filho: Enzo e Sophia TV Globo Letícia Spiller e Marcello Novaes começaram o romance durante as gravações da novela "Quatro por Quatro" (1994). Eles ficaram juntos por 5 anos e tiveram um filho, o ator Pedro Novaes TV Globo Murilo Benício e Alessandra Negrini se relacionaram durante as gravações da novela "Meu Bem Querer" (1995). Ele ficaram por 4 anos e tiveram um filho junto, Antônio Benício Negrini TV Globo Giovanna Antonelli e Murilo Benício se conheceram nas gravações de "O Clone". (2001) O casal ficou junto por 3 anos e tiveram Pietro TV Globo Adriana Esteves e Vladimir Brichta se conheceram em "Coração de Estudante" (2002), mas se apaixonaram durante as gravações de "Kubanacan" (2003). Juntos, eles sã pais de Vicente TV Globo Lázaro Ramos e Tais Araujo se apaixonaram durante as gravações da novela "Cobras e Lagartos" (2004), quando interpretavam Foguinho e Ellen. Eles são pais de João Vicente e Maria Antônia TV Globo Murilo Benício e Débora Falabella contracenaram juntos em "Avenida Brasil" (2012) e mantiveram um relacionamento por 7 anos TV Globo José Loreto e Débora Nascimento começaram o relacionamento durante a novela "Avenida Brasil" (2012) e ficaram juntos por 7 anos. Eles são pais da pequena Bella TV Globo Daniel de Oliveira e Sophie Charlotte se aproximaram durante a gravação do remake de "O Rebu" (2014). No ano seguinte, se casaram e tiveram um filho, o Otto. Eles se separaram após 10 anos juntos TV Globo Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros começaram o relacionamento quando interpretaram o casal Gaby e Emerson em "Alto Astral" (2014) TV Globo Camila Queiroz e Klebber Toledo começaram a se relacionar durante as gravações de "Êta Mundo Bom" (2016) e estão juntos até os dias atuais TV Globo Agatha Moreira e Rodrigo Simas estão juntos desde quando contracenaram em "Orgulho e Paixão" (2018) TV Globo Bianca Bin e Sergio Guizé se conheceram nas gravações de "Êta Mundo Bom" (2016), mas começaram a se relacionar quando interpretaram o casal Clara e Gael em "O Outro Lado do Paraíso" (2018) TV Globo Sophie Charlotte está tendo um affair com o cantor Xamã, com quem contracena na novela "Renascer" (2024) TV Globo





