Emily em Paris: elenco se declara ao Brasil e Lily Collins recorda viagem

onjour ! Em 15 de agosto, a parte 1 da 4ª temporada de Emily em Paris estreou na Netflix com 5 episódios inéditos. Para saber mais sobre os bastidores do projeto, a CAPRICHO conversou com o elenco sobre como a cidade do amor influenciou não apenas seus personagens como também suas trajetórias pessoais.

“ Sinto que a cidade ensinou muito para Emily sobre essa ideia entre viver para trabalhar e trabalhar para viver e um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional “, refletiu Lilly Collins sobre o quanto a mudança para Paris influenciou a vida de sua protagonista. “É como se as portas se abrissem e a vida dela ganha muito mais brilho. Eu acho que a própria Paris trouxe isso para mim também”, acrescentou a atriz.

Lucien Laviscount e Ashley Park , que vivem Alfie e Mindy, respectivamente, destacaram que ambos tiveram suas primeiras experiências em Paris como parte do elenco da série que conhecer a cidade gradualmente assim como seus personagens foi algo único. “Na medida em que os personagens estão descobrindo [a cidade], estamos conhecendo pela primeira vez também”, explicaram.

Até mesmo os sons que rodeiam os cenários parisienses se tornaram parte dessa vivência para o elenco. “ Eu acho que Paris é muito musical “, ressaltou Laviscount. “ Em todos os outros lugares que estive, eu gostava de andar com fones de ouvido. É a primeira vez que estou gravando e ando ouvindo os sons ao redor “, acrescentou Park.

Emily no Brasil?

“Minha nossa, eu amo o Brasil”, exclamou Ashley na entrevista à CH . A atriz revelou que nunca esteve no país mas não conteve a empolgação ao revelar que Lucien vai desembarcar no país em breve. Animado, o ator brincou que vai até praticar o português antes da viagem.

Na 4ª temporada de Emily em Paris, os personagens viajam para Roma, na Itália, mas Collins afirmou que adoraria vir ao Brasil como Emily. “ Eu estive no Brasil quando era criança, mas nunca fui como Emily. Ouvi dizer que o público no Brasil gosta muito da série e somos muito gratos. Eu adoraria ir ao Brasil “, declarou.

A parte 1 da 4ª temporada de Emily em Paris está disponível na Netflix.