Humberto Maruchel Quais são as estreias teatrais de 2025

2025 ainda não chegou, mas a temporada de espetáculos teatrais promete ser repleta de grandes produções. Muitas das estreias de janeiro são montagens consagradas, que já conquistaram plateias lotadas em diversas cidades do Brasil. Entre os principais destaques, estão “Brilho Eterno”, com Reynaldo Gianecchini, os musicais “Sweeney Todd” e “Rita Lee – Uma autobiografia musical”. Confira abaixo algumas das peças mais aguardadas.

Brilho Eterno

“Brilho Eterno” retorna ao Teatro Bravos de 10 de janeiro a 23 de fevereiro de 2025, com direção, idealização e encenação de Jorge Farjalla. O espetáculo, inspirado no filme Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças (2004), explora de maneira lúdica e cômica as complexidades do amor e do sofrimento em um relacionamento. Com dramaturgia de André Magalhães e Farjalla, a peça não segue a história do filme, mas propõe uma nova trama sobre a necessidade e a dor emocional no amor. O elenco é formado por Reynaldo Gianecchini, Tainá Müller, Wilson de Santos, Renata Brás, Fábio Ventura e Tom Karabachian.

<span class="hidden">–</span> Priscila Prade/divulgação

Brilho eterno

Teatro Bravos – Rua Coropé, 88 – Pinheiros

De 10 de janeiro a 23 de fevereiro de 2025. Às sextas, às 21h; aos sábados, às 17h e às 21h; e aos domingos, às 18h

Ingressos: De R$50 até R$180

Nasci pra ser Dercy

Estrelado por Grace Gianoukas e com voz em off de Miguel Falabella, o espetáculo presta uma emocionante homenagem a Dercy Gonçalves, a irreverente vedete que revolucionou a comédia brasileira. No palco, Grace Gianoukas interpreta Vera, uma atriz que, ao se preparar para interpretar Dercy em um filme, passa a explorar a verdadeira essência da artista, desafiando estereótipos e revelando a mulher complexa e grandiosa por trás da imagem pública. O texto, escrito por Kiko Rieser, busca mostrar a força de Dercy, uma mulher à frente de seu tempo, que desafiou tabus e deixou um legado de liberdade e autenticidade no teatro brasileiro.

<span class="hidden">–</span> instagram @nascipraserdercy/reprodução

Nasci pra ser Dercy

Shopping Pátio Higienópolis – Av. Higienópolis, 618 / Terraço

De 10 de janeiro a 2 de fevereiro de 2025. Sextas e sábados, às 20h, e domingo às 18h.

Ingressos: a partir de R$60

Visitando o Sr. Green

A comédia “Visitando o Sr. Green”, de Jeff Baron, estreia no Brasil em 18 de janeiro de 2025 no Teatro Renaissance, com direção de Guilherme Piva. A história, que aborda temas como amizade, velhice, solidão e respeito às diferenças, segue o encontro entre Ross, um jovem executivo, e o Sr. Green, um judeu ortodoxo de 86 anos, após um acidente de trânsito. O juiz Kruger condena Ross a prestar serviços comunitários ao Sr. Green, o que dá início a uma relação repleta de humor e emoção. A nova montagem conta com Elias Andreato no papel de Sr. Green, após sua participação na histórica versão de 1996 com Paulo Autran, e Johnny Massaro como Ross.

<span class="hidden">–</span> Nana Moraes/divulgação

Visitando o Sr. Green

De 18 de janeiro até 20 de abril. Sábados, 21h, e domingo, 19h30

Teatro Renaissance – Alameda Santos, 2233 – Jardim Paulista

Ingressos: R$90 (inteira)

Três Mulheres Altas

Escrita por Edward Albee, “Três Mulheres Altas” explora o encontro de três mulheres em diferentes fases da vida: juventude, maturidade e velhice. A peça, que mistura humor e reflexão, aborda temas como o envelhecimento, a passagem do tempo e as questões sociais e pessoais enfrentadas pelas mulheres. A versão atual, dirigida por Fernando Philbert e estrelada por Suely Franco, Deborah Evelyn e Nathalia Dill, estreia em São Paulo no Teatro Bravos em 7 de março. Com tradução de Gustavo Pinheiro e produção de WB Produções, o espetáculo traz também intérprete de libras em todas as apresentações.

<span class="hidden">–</span> Pino Gomes/divulgação

Três Mulheres Altas

Teatro Bravos – Rua Coropé, 88, Pinheiros

De 7 de março a 11 de maio de 2025. Quinta a sábado às 20h e domingo às 17h

Ingressos: De R$ 39 a R$140

MUSICAL

Sweeney Todd

A partir de 9 de janeiro de 2025, Sweeney Todd retorna aos palcos do Teatro Santander para uma temporada de apenas três semanas. O musical, inspirado no livro “ O Colar de Pérolas” (1846), dos escritores britânicos Thomas Peckett Prest e James Malcolm Rymer, é uma fábula vitoriana adaptada por Stephen Sondheim. A trama acompanha Benjamin Barker, um barbeiro injustamente exilado de Londres após ser enganado pelo cruel Juiz Turpin (Rodrigo Mercadante). Após 15 anos, ele retorna à cidade sob o nome de Sweeney Todd (Saulo Vasconcelos), com um desejo insaciável de vingança.

<span class="hidden">–</span> Luiz Mota/divulgação

Sweeney Todd

Teatro Santander – Complexo JK Iguatemi – Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041

De 9 a 26 de janeiro de 2025. Quintas e sextas: 20h; sábados: 16h e 20h; domingos: 16h e 20h

Ingressos: de R$ 21,18 a R$ 300

Clara Nunes – A Tal Guerreira

O musical “Clara Nunes – a tal Guerreira” retorna ao palco do Teatro Renault a partir de 10 de janeiro, com direção de Jorge Farjalla e idealização de Vanessa da Mata. A peça, escrita por Farjalla e André Magalhães, celebra a trajetória de Clara Nunes, uma das maiores intérpretes da música popular brasileira, destacando sua relação com o samba e sua busca pela religiosidade afro-brasileira. A produção é marcada por um formato onírico, no qual a cantora é guiada por figuras emblemáticas de sua vida e cultura, como sua amiga Bibi Ferreira e seus Orixás.

<span class="hidden">–</span> Priscila Prade/divulgação

Clara Nunes – A Tal Guerreira

Teatro Renault – Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411 – República

De 10 de janeiro a 02 de fevereiro. Quintas (somente em 23/01 e 30/01), às 21h; sextas-feiras, às 21h; sábados, às 17h e 21h (Exceto dia 18/01); domingos, às 16h e 20h

Ingressos: de R$ 21,18 a R$ 300

Rita Lee – Uma Autobiografia Musical

O musical “Rita Lee – Uma Autobiografia Musical” retorna ao palco em janeiro de 2025, no Teatro Porto, após grande sucesso de público e crítica. Baseado no livro de memórias de Rita Lee, publicado em 2016, o espetáculo traz a história da cantora, compositora e ativista, abordando momentos marcantes de sua carreira e vida pessoal. Com direção de Márcio Macena e Débora Dubois, a peça conta com Mel Lisboa no papel de Rita Lee, interpretando a roqueira a pedido da própria.

Rita Lee: uma autobiografia musical João Caldas/divulgação

Rita Lee – Uma Autobiografia Musical

Teatro Porto – Al. Barão de Piracicaba, 740 – Campos Elíseos

De 31 de janeiro a 27 de abril de 2025. Sextas e sábados, às 20h; Domingos, às 17h.

Ingressos: De R$40 a R$200

Meninas Malvadas

A temporada de “ Meninas Malvadas – O Musical” em São Paulo ocorrerá de 13 de março a 29 de junho de 2025 no Teatro Santander. Baseado no icônico filme Mean Girls , o musical segue a história de Cady Heron, uma adolescente que se muda para os Estados Unidos e entra em um grupo de garotas populares manipuladoras, levando-a a refletir sobre amizade, aceitação e as pressões sociais. A adaptação tem direção de Mariano Detry.

<span class="hidden">–</span> Brinkhoff Moegenburg/divulgação

Meninas Malvadas

Teatro Santander – Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, Itaim Bibi – Complexo JK Iguatemi

De 13 de março a 29 de junho de 2025 Quintas e sextas-feiras: 20h; sábados: 16h e 20h; domingos: 15h e 19h

Ingressos: De R$ 42,36 a R$400