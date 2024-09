Humberto Maruchel Cazuza revive em dois lançamentos literários

Neste mês, Cazuza vive uma dupla homenagem com os lançamentos dos livros “ Meu Lance é Poesia ” e “ Protegi teu Nome por Amor ” (ambos da editora WMF Martins Fontes). O primeiro reúne poemas do músico, organizados cronologicamente. São reúne 238 poesias, dentre elas 27 inéditas, que trazem um olhar íntimo sobre sua evolução como escritor. A publicação organizada por Ramon Nunes Mello traz ainda ilustrações criadas por Daniel Kondo.

O segundo, por sua vez, é uma fotobiografia , com imagens compiladas por Ramon Nunes e Lucinha Araujo. A obra traz mais de 700 retratos inéditas que evidenciam sua trajetória pessoal e profissional, desde a infância até o sucesso musical e sua luta contra a AIDS. A publicação também conta com depoimentos de amigos e familiares. Há artigos de Caio Fernando Abreu, Nelson Motta, Karina Buhr e do próprio Cazuza.

“Protegi teu Nome por Amor” WMF Martins Fontes/divulgação

Cazuza foi um dos grandes ícones do rock nacional nos anos 1980. Nascido em 1958 no Rio de Janeiro como Agenor de Miranda Araújo Neto, destacou-se inicialmente como vocalista da banda Barão Vermelho , onde escreveu hits como “Pro Dia Nascer Feliz” e “Bete Balanço” .

Após sair da banda, ele seguiu uma carreira solo bem-sucedida, lançando músicas que se tornaram clássicos, como “Exagerado” , “Ideologia” e “O Tempo Não Para” . Suas letras, marcadas por forte crítica social, ironia e introspecção, refletiam tanto suas experiências pessoais quanto a realidade política e cultural do Brasil da época.

“Meu Lance é Poesia” WMF Martins Fontes/divulgação

O músico foi uma das primeiras figuras públicas brasileiras a assumir que era HIV positivo. Ele faleceu em 1990, aos 32 anos, em decorrência de complicações da doença, deixando um legado artístico que continua a influenciar gerações de músicos e admiradores.

Leia com exclusividade um dos poemas do livro, “Cineac Trianon” , que se refere ao nome pelo qual Cazuza costumava chamar a casa de sua família em Petrópolis (RJ). O poema inspirou o livro “O homem que amava rapazes & outros ensaios” (2002), do ensaísta Denilson Lopes.

“Cineac Trianon”

Procurando um lugar ao sol?

todas essas pessoas que são jogadas na sociedade

e que aprenderam desde criança

que a farsa dá grana

aonde será que elas estão indo?

te olhando assim de repente eu pensei:

Quem é o mais covarde

o médico alienado

ou o louco consciente da enfermaria n.6 do Tchekhov,

[lembra?

aquele romance que eu li e te pedi pra ler também

mas você não leu porque não teve saco.

Será que há uma saída?

eu me respondo sempre

que talvez não hoje

que talvez seja por isso que as pessoas

brinquem de cabra-cega o tempo todo,

porque são inteligentes e

sabem que não há

saída.

Um dia no meio dessa loucura toda

eu encontrei uma pessoa que tinha uns

olhos claros

que conversava sempre olhando o chão, numa

timidez

e ingenuidade parecida com a dos pássaros

que dificilmente nos encaram

“O amor é o ridículo da vida.”

Porque nós sempre procuramos nele

uma pureza que é impossível conseguir

se você já perdeu.

A vida obriga as pessoas mais sensíveis

a perderem a ingenuidade

mas uma vaga ideia de paraíso

nos persegue como borboletas

que só vivem 24 horas.

Essa impressão

de que você está me olhando,

secretamente me quer,

essa loucura tá me acabando!

Eu nasci numa sexta-feira santa,

era noite.

Eu me debati durante nove horas e nasci

ISSO É UMA VERDADE

Eu morro de medo de solidão

a que certos intelectuais precisam se

entregar

para produzir alguma coisa mais ou

menos profunda.

Ficar um dia sozinho me leva à loucura

convívio social também.

Ao mesmo tempo eu temo a loucura e

vou vivendo assim

feito uma bola entre duas raquetes de

frescobol.

Eu não possuo nada que seja meu.

Mesmo assim algumas pessoas

gostam de mim e me procuram porque

são parecidas comigo

e por isso me dão medo.

A simples imagem de um pássaro

sentado num sofá

olhando pro peito com vergonha,

me incendeia o corpo todo

e me faz viver.

Talvez se eu escolhesse um mundo

e me entregasse a ele cegamente,

talvez eu me transformasse

numa raquete…

A poesia é linda porque nela tudo cabe,

porque não é certa nem errada.

Mesmo eu sendo um anacronismo,

me sinto poeta.

Noite após noite

eu me consumo em amores impossíveis,

numa forma de encarar o amor

que podia ser definido como uma punheta

sem fim.

Apesar de ter lido vários ensaios que o

verdadeiro amor

é aquele que nasce das duas partes,

num movimento matematicamente feliz

mesmo já tendo feito análise

e descoberto o sentido da palavra carência

mesmo assim eu vejo um pássaro

que está prestes a voar.

Todo amor não correspondido é careta

e eu sou um caçador solitário

que um dia vai morrer de fome

por sentir pena dos bichinhos

e vacilar na hora de atirar.

E por viver na floresta

em que a única profissão possível

é a de caçador.

Um dia o homem

foi condenado a mentir

e isso se tornou comum

que nos tornamos felizes,

apesar de…

O meu apesar é existirem tantas

donas de casa, empresários,

comerciantes.

E sou feliz, às vezes,

por preencher folhas em branco movido

por paixões ridículas.

O simples fato de estar amando

uma pessoa que conheci há duas horas atrás

me leva a questionar a razão

de termos um cachorro

e o levarmos todos os dias à rua

para que ele satisfaça

suas necessidades naturais.

E que, certas

pessoas, por serem pássaros,

nos induzem a voar.

Agora o pássaro

voou de novo não sei pra onde

e a mediocridade se apoderou da sala

Eu sou tão infeliz

que seria capaz de cometer os atos mais

baixos

pelo simples prazer de me sentir vivo.

Ele agora passeia pela casa.

Deve estar procurando,

procurando alguma coisa.

Eu entro e saio do banheiro

Sem razão nenhuma

me olho no espelho, ajeito

o cabelo,

me desespero em pensar que é loucura.

Temo me transformar num professor Aschenbach

aos 21 anos de idade.

É tempo de ser Tadzio na minha vida,

mas eu quero a riqueza de ser

grande o bastante

para não temer o ridículo.

Talvez esteja lendo

muitos romances russos e alemães

do começo do século

e por não ter personalidade esteja

confundido as coisas.

Ontem me apaixonei por uma moça de 19 anos

mas a paixão passou

depois de algumas horas juntos,

passeando pelo Rio.

Ela era real demais e amava o pai.

Agora eu amo a sua imagem

e sonho com ela.

Sonho com nossa casa

e nossos filhos que nunca vamos ter.

Agora eu amo o irmão da moça de 19 anos,

que tem 17.

E que é pássaro encabulado.

Ele, como o anjo louro,

é a imagem de alguma coisa que

procuro

desesperadamente sabendo que,

nunca, nunca neste mundo, vou

encontrar.

A imagem da paixão do Aschenbach do Mann,

é igual minha imagem de

adolescente retardado aos 21 anos.

Embora essas coisas pareçam ser bem

antigas possuem algum espírito,

é estranho o fascínio que elas me dão.

É com o mesmo fascínio que ouço

blues e boleros horas a fio e que leio

antigos romances, romances… e poesia beat.

Serei mais um

“quem eu quero não me quer quem me

quer eu mando embora”?

Billie Holiday cantando dá uma

sensação de exata

ignorância com o tempo real de sua

existência.

É triste sensação

de haver perdido o trem

e ter muitas malas pra carregar.

(Cazuza, 1989)