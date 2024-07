Divulgação O projeto, muito almejado pelo público, tem alcançado números expressivos nas plataformas de streaming.





A terceira faixa do novo álbum de Theo Rúbia nomeada “Ninguém Pode Parar” apresenta um feat inesquecível junto a um dos nomes mais marcantes do rock cristão, Fernandinho.

O projeto, muito almejado pelo público, tem alcançado números expressivos nas plataformas de streaming. No YouTube, os clipes já ultrapassaram a marca de 1.6 milhões de visualizações e nas plataformas de música a canção já contabiliza mais de 1 milhão de plays. Os lançamentos do novo DVD de Theo Rúbia tiveram início em 11 de junho com estreia marcada por “Peregrino”, feat junto a cantora Cassiane, com a canção “Maná” em sequência.





Com ritmo envolvente e sonoridade marcante, o feat junto a Fernandinho vem para agitar em adoração, mas, também advertir os filhos de Deus para que se posicionem como igreja frente a esta geração. A composição assinada por Priscila de Paula aborda um tema importante, que é o comportamento dos servos de Deus e reforça a necessidade de anunciar sua volta e pregar o evangelho em todos os lugares e em todo tempo para que outras vidas sejam diariamente alcançadas pela bondade e graça do Senhor que em habita naqueles que confessam seu nome.

Os videoclipes da gravação que aconteceram no dia 9 de maio deste ano (2024), em Presidente Prudente, São Paulo, tem direção de Glênio Jr. e Lucas Jales. Produção por New Wave Filmes.

Streaming



Theo Rúbia acumula números surpreendentes nas plataformas de streaming, sendo mais de 140 milhões de reproduções nas plataformas de música e 2.3 milhões de ouvintes mensais no Spotify. No YouTube, o cantor totaliza 206 milhões de visualizações e mais de meio milhão de inscritos. Nas redes sociais, um público assíduo o acompanha, somando quase 400 mil seguidores.

Theo Rubia

Nascido no interior de São Paulo, Theo Rubia é cantor, compositor, multi-instrumentista e pastor. Filho e neto de pastores, apaixonou-se pela música na infância, com o incentivo de sua mãe que sempre o levava aos ensaios do ministério de louvor, começou a cantar aos 9 anos em sua igreja e desde então, desempenha com amor seu ministério que hoje vai muito além das igrejas locais visto que, suas canções têm alcançado vidas por todo o Brasil e outros países em que esteve, como, Argentina e EUA.

Ouça agora “Ninguém Pode Parar” em sua plataforma de música preferida.