MF O EP “Lâmia” contém músicas inéditas que mostram uma nova face da artista





Nesta terça-feira (06), a nova promessa do Pop, Ana Petkovic, filha do ídolo do Flamengo, Dejan Petkovic, realizou o show de lançamento do seu novo projeto musical pop, o primeiro de sua carreira, o EP “Lâmia”.

O evento, além do show exclusivo com as faixas inéditas e versões de clássicos Pop, também contou com a presença de várias celebridades, como Nego do Borel, Ananda Paixão, Mariah Marini, Djalminha, Daniel Saboya, entre outros.

Leia também Paulo Ricardo e Fernando Deluqui entram em acordo sobre futuro do RPM após briga judicial





“Quem me acompanha sabe o quanto esse projeto é especial e importante pra mim, e agora, com esse evento de lançamento e com pessoas tão especiais apoiando esse trabalho, só mostra o quanto a música une as pessoas e traz muita energia positiva”, conta Ana Petkovic sobre o show de lançamento.

Lâmia: Uma nova fase na sua carreira

Marcando uma forte mudança no estilo e carreira de Ana Petkovic, seu novo EP, “Lâmia”, faz referência a uma personagem da mitologia grega, híbrida de uma cobra, com um forte poder de sedução e poder sobre os homens.

O projeto traz músicas Pop, reggaeton e Trap e conta com faixas inéditas, como “Enfeitiçar”, “Refém”, e os lançamentos mais recentes “Carona” e “Poker de Damas”.

Para dar novos passos nessa nova fase da sua carreira, Ana já anunciou novas faixas funk produzidas pela HitMaker, ainda sem data de lançamento.