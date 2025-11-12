Carlos Costa A atriz Vera Fischer

Em cartaz no palco do Teatro Clara Nunes, no Rio de Janeiro, com a comédia O Casal Mais Sexy da América , ao lado de Leonardo Franco, Vera Fischer revelou com exclusividade ao Palcos e Telas, do iG Gente, a lista de personagens de Nelson Rodrigues (1912-1980) que gostaria de interpretar.

Aos 56 anos de carreira, em entrevista à coluna publicada no início de novembro, a atriz revelou que embora já tenha feito peças de dramaturgos importantes como Tennessee Williams (1911-1983) e William Shakespeare (1564-1616), ainda lhe faltava um Nelson Rodrigues no currículo teatral.

Divulgação Cartaz do filme Perdoa-me por me Traíres

Embora tenha participado de filmes como Perdoa-me por me Traíres (1980) e Bonitinha, mas Ordinária (1981), todas adaptações de obras de Rodrigues, a atriz ainda acalenta o desejo de entrar em cena para interpretar personagens clássicas do autor pernambucano.

A princípio, a atriz tem o desejo de produzir uma montagem de Toda Nudez Será Castigada , peça de 1965 que narra a história de Herculano, um viúvo moralista que inicia uma relação conturbada com a prostituta Geni, com quem se casa, mesmo em oposição ao desejo de toda a família.

Geni se envolve com o filho do marido e a traição gera diversos acidentes que causam a dissolução familiar. Fischer, naturalmente, deseja interpretar Geni.

Outra personagem clássica da obra de Rodrigues, a enlutada dona Eduarda, de Senhora dos Afogados (1947), também está no radar da atriz. Na obra, Eduarda chora a morte de Clarinha, que morre após um afogamento, e teme Misael, assassino de uma prostituta com quem teve um caso.

Fischer deseja ainda mergulhar em toda a confusão e fragmentação de Madame Clessi, a cafetina assassinada no início do século 20 que se torna material de obsessão da jovem Alaíde em Vestido de Noiva (1943).

Por fim, a artista ainda pretende mergulhar na tragédia enlutada de Virgínia, a mãe de três que vê seu casamento ruir em medo e ódio em Anjo Negro (1946), considerada hoje ainda uma das peças mais polêmicas de Nelson Rodrigues.

Dividindo a cena com Leonardo Franco na comédia O Casal Mais Sexy da América , dirigido por Tadeu Aguiar, Vera Fischer vem discutindo etarismo, abuso sexual e as mudanças sociais no papel da mulher pós-movimento Me Too até o dia 23 de novembro no palco do Teatro Clara Nunes, na Gávea, região sul do Rio.

SERVIÇO

Onde: Teatro Clara Nunes

Endereço: R. Marquês de São Vicente,52 - Loja 370, Gávea, região sul do Rio de Janeiro.

Quando: 24 de outubro a 23 de novembro

Horário: Sextas e sábados às 20h00 e domingos às 19h

Tempo: 90 min

Gênero: Comédia

