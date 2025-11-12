Divulgação Djavan

Djavan lançou na noite de ontem, 11, Improviso , 26º álbum de sua discografia e título que celebra seus 50 anos de carreira iniciada em 1975, quando o músico alagoano entrou em cena para defender o samba Fato Consumado no festival Abertura , promovido pela TV Globo.

Desde então, o cantor construiu arsenal de verdadeiros hits que ajudaram a popularizar não só seu nome ao redor do Brasil, mas também seu universo particular de melodias e construções pouco óbvias - embora muitas delas tenham sido vocacionadas para o sucesso das grandes massas.

Inquieto, o músico deu início à celebração de seus 50 anos de carreira com o lançamento de Improviso , disco de canções inéditas em que reafirma sua assinatura pessoal ao longo de 12 faixas que totalizam 52 minutos.

Tributo ao Rei do Pop

Entre as canções há Pra Sempre, música composta por encomenda para o produtor Quincy Jones (1933-2024), que pretendia incluí-la no repertório do álbum Bad , de Michael Jackson(1958-2009).

Djavan não levou o convite a sério e, quando enviou a canção, o disco já estava em processo de mixagem. Pra Sempre surge no álbum como uma homenagem à memória de Michael Jackson, citado nominalmente ao longo da faixa.

O novo disco vem acompanhado do anúncio de uma nova turnê, mas, diferente do que veio fazendo ao longo dos últimos anos em que caía na estrada carregando o repertório de um álbum novo, Djavan vai entrar em cena para celebrar canções compostas ao longo das cinco décadas de trajetória artística. O catálogo do músico é a base de Djavanear 50 Anos - Só Sucessos , show que vai percorrer estádios e arenas ao redor do Brasil.

Shows em Grandes Espaços

Divulgação Djavan

Em 09 de maio de 2026, o músico subirá ao palco armado no Allianz Parque, em São Paulo, para dar o pontapé em turnê que também passará pelo Rio de Janeiro e por outras capitais do Brasil. Formado por 25 canções, o roteiro de Djavanear 50 Anos será construído com títulos como Flor de Lis(1976), Meu Bem Querer(1980), Sina(1982), Oceano(1989), Se(1992) e Nem um Dia(1996), entre outros.

A turnê Djavanear 50 Anos chega à cena 27 anos após o lançamento de Djavan Ao Vivo (1999), álbum alicerçado justamente nos principais hits do músico alagoano, lançado para celebrar seus 25 anos de carreira artística. Foi o primeiro disco ao vivo do cantor que, desde então, adicionou à sua discografia os títulos Ária Ao Vivo (2011), Rua dos Amores Ao Vivo (2014) e D - Ao Vivo em Maceió (2024).



