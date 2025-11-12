Andressa Costa Teatro Pinheiros One

Edifício comercial localizado na Marginal Pinheiros, próximo à av. Vital Brasil no Butantã, região oeste de São Paulo, o Pinheiros One sediará a partir de dezembro uma nova sala de teatro, que leva o mesmo nome do prédio.

Com capacidade para 164 poltronas fixas (podendo chegar a 190 lugares com cadeiras extras), o novo espaço será inaugurado em 30 de novembro com a leitura dramática de A Palavras que Fugiu , texto inédito de Elias Andreato, que também assina a direção e dividirá a cena com Leonardo Miggiorin.

Foto: Marcos Guimarães Nany People

No mesmo dia 30, porém à tarde, o espaço contará com a apresentação da peça infantil Avoar , de Vladimir Capella. A atriz, cantora e comediante Nany People também se apresentará na casa em dezembro, mês em que a comédia A Noviça Mais Rebelde , com Wilson de Souza, também chega ao espaço.

Sob a curadoria e gestão do ator e produtor Charles Geraldi, o Teatro Pinheiros One é propriedade do grupo empresarial Barzel Empreendimentos. As informações são da coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.



