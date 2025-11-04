Joaquim Araújo Destaque Imprensa Digital

O Prêmio Destaque Imprensa Digital (DID) divulgou nesta semana a lista de indicados para sua 8ª edição, com cerimônia de entrega prevista para o dia 09 de dezembro no palco do Teatro Liberdade, em São Paulo. Focada em laurear profissionais do teatro musical paulistano, a premiação avaliou 36 produções no período de um ano.

Para concorrer entre as 17 categorias do prêmio, as produções precisaram estrear ou cumprir temporadas de seus espetáculos em palcos paulistanos entre o dia 01 de novembro de 2024 a 31 de outubro de 2025, atingindo o mínimo de 12 sessões no período.

Entre os indicados, os principais destaques ficaram para os musicais Meninas Malvadas , com 12 indicações, entre elas atriz coadjuvante para Danielle Winits, e Torto Arado - O Musical , que abocanhou 10 indicações. O espetáculo baseado no best seller de Itamar Vieira Júnior foi lembrado em categorias como dramaturgia original, letra original, atriz coadjuvante para Lilian Valeska e atriz para Larissa Luz.

Outros destaques foram ainda João , musical produzido pela Cia. de Revista em homenagem ao poeta João Cabral de Melo Neto (1920-1999), com nove indicações, Dreamgirls - Em Busca de um Sonho e Uma Babá Quase Perfeita , cada um com oito indicações.

As atrizes Samantha Schmütz e Zezé Polessa angariam suas primeiras indicações a um prêmio do gênero. Schmütz concorre na categoria atriz coadjuvante por seu (luminoso) desempenho em Dreamgirls - Em Busca de um Sonho , enquanto Polessa defende a indicação de atriz em papel protagonista por seu retrato da cantora Nara Leão (1942-1989) em Os Olhos de Nara Leão , musical que conta ainda com uma indicação a dramaturgia original para Miguel Falabella.

Divulgação Meninas Malvadas - O Musical



Vencedor do Prêmio Bibi Ferreira de dramaturgia original, Davi Novaes repete o feito e abocanha sua primeira indicação ao DID por seu trabalho em Dom Casmurro , inspirado no romance homônimo de Machado de Assis (1839-1908).

O musical se sai melhor no número de indicações no DID do que conseguiu no Bibi, totalizando cinco indicações, entre elas a de melhor musical brasileiro, concorrendo com obras de fôlego, como João , Torto Arado , Ray - Você não me Conhece e com Chatô & Os Diários Associados - 100 Anos de Paixão , insossa biografia da fundação da imprensa no Brasil, surpreendentemente concorrendo ainda como dramaturgia original.

Com júri formado por Andy Santana, Arthur Pazin, Bruno Cavalcanti, Claudio Erlichman, Danilo Gobatto, Isabel Branquinha, Joaquim Araújo, Miguel Arcanjo Prado, Priscila Ribeiro, Ubiratan Brasil, Wall Toledo e William Amorim, o Prêmio DID foi fundado em 2017 pelos jornalistas Joaquim Araújo, Grazy Pisacane, Wall Toledo e Pedro de Landa (1988-2023).

Confira abaixo a lista completa de indicados à oitava edição do Prêmio Destaque Imprensa Digital.

Destaque Cenografia

Adam Koch e Bryce Cutler | Meninas Malvadas - O Musical

Natália Lana | Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho

Natália Lana e Nello Marrese | Tom Jobim Musical

Renata Mota | Torto Arado - O Musical

Rogério Falcão | Uma Babá Quase Perfeita - O Musical

Destaque Iluminação

Gabriele Souza | João

Luciano Reis | Torto Arado - O Musical

Maneco Quinderé | Alice de Cor e Salteado

Tulio Pezzoni | Chorus Line

Tulio Pezzoni | Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho

Destaque Visagismo

Divulgação Samantha Schmütz em Dreamgirls

Alberto Alves | Torto Arado - O Musical

Alisson Rodrigues e Andre Goes | Rapsódia - Uma Comédia Musical

Anderson Bueno e Feliciano San Roman | Uma Babá Quase Perfeita - O Musical

Dicko Lorenzo | Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho

Emi Sato e Alisson Rodrigues | Território do Amor - O Musical













Destaque Figurino

Fábio Namatame | Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho

Fábio Namatame | Meninas Malvadas O Musical

Kleber Montanheiro | Território do Amor - O Musical

Marcos Valadão | João

Ùga agÚ | Dom Casmurro - Musical Inspirado Na Obra de Machado de Assis

Destaque Dramaturgia Original

Davi Novaes | Dom Casmurro - Musical Inspirado Na Obra de Machado de Assis

Eduardo Bakr e Fernando Morais | Chatô & Os Diários Associados - 100 Anos de Paixão

Aldri Anunciação, Elisio Lopes Jr. e Fabio Espirito Santo | Torto Arado - O Musical

Marcelo Marcus Fonseca | João

Miguel Falabella | Os Olhos de Nara Leão

Divulgação Torto Arado - O Musical





Destaque Letra Original

Guilherme Gila | Dom Casmurro - Musical Inspirado Na Obra de Machado de Assis

Jarbas Bittencourt | Torto Arado - O Musical

Mau Alves | Rapsódia - Uma Comédia Musical

Tauã Delmiro | Benjamim, O Palhaço Negro

Vitor Rocha | João

Destaque Revelação em Musicais

Bhener Carvalho | Rio Uphill - Um Musical de Amor, União e Esperança

Diego Becker | Uma Babá Quase Perfeita - O Musical

Luis Lobianco | Titaníque - Uma Comédia Com os Hits de Céline Dion

Raphael Elias | Djavan - O Musical: Vidas Pra Contar

Sidney Santiago Kuanza | Ray - Você Não Me Conhece

Victor Galisteu | Bare - Uma Ópera Pop

Destaque Ator Coadjuvante

Abrahão Costa | Ray - Você Não Me Conhece

Arthur Berges | Meninas Malvadas - O Musical

Ivan Parente | Uma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum - Uma Comédia Musical

Otavio Muller | Tom Jobim Musical

Reynaldo Machado | Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho

Velson D’Souza | Jersey Boys - A História de Frankie Valli & A Banda Four Seasons

Destaque Atriz Coadjuvante

Aline Serra | Meninas Malvadas - O Musical

Bárbara Sut | Torto Arado - O Musical

Danielle Winits | Meninas Malvadas - O Musical

Lara Suleiman | Meninas Malvadas - O Musical

Lilian Valeska | Torto Arado - O Musical

Samantha Schmütz | Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho

Destaque Ator

César Mello | Ray - Você Não Me Conhece

Dudu Galvão | João

Eduardo Sterblitch | Uma Babá Quase Perfeita - O Musical

Elton Towersey | Tom Jobim Musical

Henrique Moretzsohn | Jersey Boys - A História de Frankie Valli & A Banda Four Seasons

Rodrigo Salva | Vital - O Musical dos Paralamas

Divulgação Zezé Polessa em Os Olhos de Nara Leão





Destaque Atriz

Anna Akisue | Meninas Malvadas - O Musical

Larissa Luz | Torto Arado - O Musical

Laura Castro | Meninas Malvadas - O Musical

Marina Mathey | João

Thais Piza | Uma Babá Quase Perfeita - O Musical

Zezé Polessa | Os Olhos de Nara Leão

Destaque Elenco

Chorus Line | DanCaldini e Atual Produções

Uma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum - Uma Comédia Musical | Atual Produções e Aveia Cômica

Meninas Malvadas - O Musical | IMM e EGG Entretenimento

Ray - Você Não Me Conhece | Tema Eventos Culturais e Sevenx Produções Artísticas

Titaníque - Uma Comédia Com os Hits de Céline Dion | Barho Produções e Uma Boa Produção

Destaque Coreografia

Barbara Guerra | Chorus Line

Danilo Santana | Meninas Malvadas - O Musical

Gabriel Malo e Nyandra Fernandes | Rio Uphill - Um Musical de Amor, União e Esperança

Rafa L | Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho

Sueli Guerra | Uma Babá Quase Perfeita - O Musical

Destaque Direção Musical

Daniel Rocha | Vital - O Musical dos Paralamas

João Viana e Fernando Nunes | Djavan - O Musical: Vidas Pra Contar

Guilherme Gila | Dom Casmurro - Musical Inspirado Na Obra de Machado de Assis

Jorge de Godoy | Jersey Boys - A História de Frankie Valli & A Banda Four Seasons

Marco França | João

Destaque Direção

Barbara Guerra | Chorus Line

Elisio Lopes Jr. | Torto Arado - O Musical

Kleber Montanheiro | João

Mariano Detry | Meninas Malvadas - O Musical

Tadeu Aguiar | Uma Babá Quase Perfeita - O Musical

Destaque Musical Estrangeiro

Chorus Line | DanCaldini e Atual Produções

Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho | Atual Produções e Barho Produções

Jersey Boys - A História de Frankie Valli & A Banda Four Seasons | IMM, EGG Entretenimento e Dinamo Realizações

Meninas Malvadas | IMM e EGG Entretenimento

Uma Babá Quase Perfeita - O Musical | Touché Entretenimento e Alchemation

Destaque Musical Brasileiro

Chatô & Os Diários Associados - 100 Anos de Paixão | Voglia Produções

Dom Casmurro - Musical Inspirado Na Obra de Machado de Assis | A Casa Que Fala e Tomate Produções

João | Cia da Revista e MoviCena Associação Cultural

Torto Arado - O Musical | Maré Produções Culturais

Ray - Você Não Me Conhece | Tema Eventos Culturais e Sevenx Produções Artísticas



