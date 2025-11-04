O Prêmio Destaque Imprensa Digital (DID) divulgou nesta semana a lista de indicados para sua 8ª edição, com cerimônia de entrega prevista para o dia 09 de dezembro no palco do Teatro Liberdade, em São Paulo. Focada em laurear profissionais do teatro musical paulistano, a premiação avaliou 36 produções no período de um ano.
Para concorrer entre as 17 categorias do prêmio, as produções precisaram estrear ou cumprir temporadas de seus espetáculos em palcos paulistanos entre o dia 01 de novembro de 2024 a 31 de outubro de 2025, atingindo o mínimo de 12 sessões no período.
Entre os indicados, os principais destaques ficaram para os musicais Meninas Malvadas , com 12 indicações, entre elas atriz coadjuvante para Danielle Winits, e Torto Arado - O Musical , que abocanhou 10 indicações. O espetáculo baseado no best seller de Itamar Vieira Júnior foi lembrado em categorias como dramaturgia original, letra original, atriz coadjuvante para Lilian Valeska e atriz para Larissa Luz.
Outros destaques foram ainda João , musical produzido pela Cia. de Revista em homenagem ao poeta João Cabral de Melo Neto (1920-1999), com nove indicações, Dreamgirls - Em Busca de um Sonho e Uma Babá Quase Perfeita , cada um com oito indicações.
As atrizes Samantha Schmütz e Zezé Polessa angariam suas primeiras indicações a um prêmio do gênero. Schmütz concorre na categoria atriz coadjuvante por seu (luminoso) desempenho em Dreamgirls - Em Busca de um Sonho , enquanto Polessa defende a indicação de atriz em papel protagonista por seu retrato da cantora Nara Leão (1942-1989) em Os Olhos de Nara Leão , musical que conta ainda com uma indicação a dramaturgia original para Miguel Falabella.
Vencedor do Prêmio Bibi Ferreira de dramaturgia original, Davi Novaes repete o feito e abocanha sua primeira indicação ao DID por seu trabalho em Dom Casmurro , inspirado no romance homônimo de Machado de Assis (1839-1908).
O musical se sai melhor no número de indicações no DID do que conseguiu no Bibi, totalizando cinco indicações, entre elas a de melhor musical brasileiro, concorrendo com obras de fôlego, como João , Torto Arado , Ray - Você não me Conhece e com Chatô & Os Diários Associados - 100 Anos de Paixão , insossa biografia da fundação da imprensa no Brasil, surpreendentemente concorrendo ainda como dramaturgia original.
Com júri formado por Andy Santana, Arthur Pazin, Bruno Cavalcanti, Claudio Erlichman, Danilo Gobatto, Isabel Branquinha, Joaquim Araújo, Miguel Arcanjo Prado, Priscila Ribeiro, Ubiratan Brasil, Wall Toledo e William Amorim, o Prêmio DID foi fundado em 2017 pelos jornalistas Joaquim Araújo, Grazy Pisacane, Wall Toledo e Pedro de Landa (1988-2023).
Confira abaixo a lista completa de indicados à oitava edição do Prêmio Destaque Imprensa Digital.
Destaque Cenografia
Adam Koch e Bryce Cutler | Meninas Malvadas - O Musical
Natália Lana | Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho
Natália Lana e Nello Marrese | Tom Jobim Musical
Renata Mota | Torto Arado - O Musical
Rogério Falcão | Uma Babá Quase Perfeita - O Musical
Destaque Iluminação
Gabriele Souza | João
Luciano Reis | Torto Arado - O Musical
Maneco Quinderé | Alice de Cor e Salteado
Tulio Pezzoni | Chorus Line
Tulio Pezzoni | Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho
Destaque Visagismo
Alberto Alves | Torto Arado - O Musical
Alisson Rodrigues e Andre Goes | Rapsódia - Uma Comédia Musical
Anderson Bueno e Feliciano San Roman | Uma Babá Quase Perfeita - O Musical
Dicko Lorenzo | Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho
Emi Sato e Alisson Rodrigues | Território do Amor - O Musical
Destaque Figurino
Fábio Namatame | Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho
Fábio Namatame | Meninas Malvadas O Musical
Kleber Montanheiro | Território do Amor - O Musical
Marcos Valadão | João
Ùga agÚ | Dom Casmurro - Musical Inspirado Na Obra de Machado de Assis
Destaque Dramaturgia Original
Davi Novaes | Dom Casmurro - Musical Inspirado Na Obra de Machado de Assis
Eduardo Bakr e Fernando Morais | Chatô & Os Diários Associados - 100 Anos de Paixão
Aldri Anunciação, Elisio Lopes Jr. e Fabio Espirito Santo | Torto Arado - O Musical
Marcelo Marcus Fonseca | João
Miguel Falabella | Os Olhos de Nara Leão
Destaque Letra Original
Guilherme Gila | Dom Casmurro - Musical Inspirado Na Obra de Machado de Assis
Jarbas Bittencourt | Torto Arado - O Musical
Mau Alves | Rapsódia - Uma Comédia Musical
Tauã Delmiro | Benjamim, O Palhaço Negro
Vitor Rocha | João
Destaque Revelação em Musicais
Bhener Carvalho | Rio Uphill - Um Musical de Amor, União e Esperança
Diego Becker | Uma Babá Quase Perfeita - O Musical
Luis Lobianco | Titaníque - Uma Comédia Com os Hits de Céline Dion
Raphael Elias | Djavan - O Musical: Vidas Pra Contar
Sidney Santiago Kuanza | Ray - Você Não Me Conhece
Victor Galisteu | Bare - Uma Ópera Pop
Destaque Ator Coadjuvante
Abrahão Costa | Ray - Você Não Me Conhece
Arthur Berges | Meninas Malvadas - O Musical
Ivan Parente | Uma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum - Uma Comédia Musical
Otavio Muller | Tom Jobim Musical
Reynaldo Machado | Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho
Velson D’Souza | Jersey Boys - A História de Frankie Valli & A Banda Four Seasons
Destaque Atriz Coadjuvante
Aline Serra | Meninas Malvadas - O Musical
Bárbara Sut | Torto Arado - O Musical
Danielle Winits | Meninas Malvadas - O Musical
Lara Suleiman | Meninas Malvadas - O Musical
Lilian Valeska | Torto Arado - O Musical
Samantha Schmütz | Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho
Destaque Ator
César Mello | Ray - Você Não Me Conhece
Dudu Galvão | João
Eduardo Sterblitch | Uma Babá Quase Perfeita - O Musical
Elton Towersey | Tom Jobim Musical
Henrique Moretzsohn | Jersey Boys - A História de Frankie Valli & A Banda Four Seasons
Rodrigo Salva | Vital - O Musical dos Paralamas
Destaque Atriz
Anna Akisue | Meninas Malvadas - O Musical
Larissa Luz | Torto Arado - O Musical
Laura Castro | Meninas Malvadas - O Musical
Marina Mathey | João
Thais Piza | Uma Babá Quase Perfeita - O Musical
Zezé Polessa | Os Olhos de Nara Leão
Destaque Elenco
Chorus Line | DanCaldini e Atual Produções
Uma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum - Uma Comédia Musical | Atual Produções e Aveia Cômica
Meninas Malvadas - O Musical | IMM e EGG Entretenimento
Ray - Você Não Me Conhece | Tema Eventos Culturais e Sevenx Produções Artísticas
Titaníque - Uma Comédia Com os Hits de Céline Dion | Barho Produções e Uma Boa Produção
Destaque Coreografia
Barbara Guerra | Chorus Line
Danilo Santana | Meninas Malvadas - O Musical
Gabriel Malo e Nyandra Fernandes | Rio Uphill - Um Musical de Amor, União e Esperança
Rafa L | Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho
Sueli Guerra | Uma Babá Quase Perfeita - O Musical
Destaque Direção Musical
Daniel Rocha | Vital - O Musical dos Paralamas
João Viana e Fernando Nunes | Djavan - O Musical: Vidas Pra Contar
Guilherme Gila | Dom Casmurro - Musical Inspirado Na Obra de Machado de Assis
Jorge de Godoy | Jersey Boys - A História de Frankie Valli & A Banda Four Seasons
Marco França | João
Destaque Direção
Barbara Guerra | Chorus Line
Elisio Lopes Jr. | Torto Arado - O Musical
Kleber Montanheiro | João
Mariano Detry | Meninas Malvadas - O Musical
Tadeu Aguiar | Uma Babá Quase Perfeita - O Musical
Destaque Musical Estrangeiro
Chorus Line | DanCaldini e Atual Produções
Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho | Atual Produções e Barho Produções
Jersey Boys - A História de Frankie Valli & A Banda Four Seasons | IMM, EGG Entretenimento e Dinamo Realizações
Meninas Malvadas | IMM e EGG Entretenimento
Uma Babá Quase Perfeita - O Musical | Touché Entretenimento e Alchemation
Destaque Musical Brasileiro
Chatô & Os Diários Associados - 100 Anos de Paixão | Voglia Produções
Dom Casmurro - Musical Inspirado Na Obra de Machado de Assis | A Casa Que Fala e Tomate Produções
João | Cia da Revista e MoviCena Associação Cultural
Torto Arado - O Musical | Maré Produções Culturais
Ray - Você Não Me Conhece | Tema Eventos Culturais e Sevenx Produções Artísticas