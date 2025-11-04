Destaque Imprensa Digital
Joaquim Araújo
O Prêmio Destaque Imprensa Digital (DID) divulgou nesta semana a lista de indicados para sua 8ª edição, com cerimônia de entrega prevista para o dia 09 de dezembro no palco do Teatro Liberdade, em São Paulo. Focada em laurear profissionais do teatro musical paulistano, a premiação avaliou 36 produções no período de um ano.

Para concorrer entre as 17 categorias do prêmio, as produções precisaram estrear ou cumprir temporadas de seus espetáculos em palcos paulistanos entre o dia 01 de novembro de 2024 a 31 de outubro de 2025, atingindo o mínimo de 12 sessões no período.

Entre os indicados, os principais destaques ficaram para os musicais Meninas Malvadas , com 12 indicações, entre elas atriz coadjuvante para Danielle Winits, e Torto Arado - O Musical , que abocanhou 10 indicações. O espetáculo baseado no best seller de Itamar Vieira Júnior foi lembrado em categorias como dramaturgia original, letra original, atriz coadjuvante para Lilian Valeska e atriz para Larissa Luz.

Outros destaques foram ainda João , musical produzido pela Cia. de Revista em homenagem ao poeta João Cabral de Melo Neto (1920-1999), com nove indicações, Dreamgirls - Em Busca de um Sonho  e Uma Babá Quase Perfeita , cada um com oito indicações.

As atrizes Samantha Schmütz  e Zezé Polessa angariam suas primeiras indicações a um prêmio do gênero. Schmütz concorre na categoria atriz coadjuvante por seu (luminoso) desempenho em Dreamgirls - Em Busca de um Sonho , enquanto Polessa defende a indicação de atriz em papel protagonista por seu retrato da cantora Nara Leão (1942-1989) em Os Olhos de Nara Leão , musical que conta ainda com uma indicação a dramaturgia original para Miguel Falabella.

Vencedor do Prêmio Bibi Ferreira de dramaturgia original, Davi Novaes repete o feito e abocanha sua primeira indicação ao DID por seu trabalho em Dom Casmurro , inspirado no romance homônimo de Machado de Assis (1839-1908). 

O musical se sai melhor no número de indicações no DID do que conseguiu no Bibi, totalizando cinco indicações, entre elas a de melhor musical brasileiro, concorrendo com obras de fôlego, como João , Torto Arado , Ray - Você não me Conhece e com Chatô & Os Diários Associados - 100 Anos de Paixão , insossa biografia da fundação da imprensa no Brasil, surpreendentemente concorrendo ainda como dramaturgia original.

Com júri formado por Andy Santana, Arthur Pazin, Bruno Cavalcanti, Claudio Erlichman, Danilo Gobatto, Isabel Branquinha, Joaquim Araújo, Miguel Arcanjo Prado, Priscila Ribeiro, Ubiratan Brasil, Wall Toledo e William Amorim, o Prêmio DID foi fundado em 2017 pelos jornalistas Joaquim Araújo, Grazy Pisacane, Wall Toledo e Pedro de Landa (1988-2023).

Confira abaixo a lista completa de indicados à oitava edição do Prêmio Destaque Imprensa Digital.

Destaque Cenografia 

Adam Koch e Bryce Cutler | Meninas Malvadas - O Musical 

Natália Lana | Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho  

Natália Lana e Nello Marrese | Tom Jobim Musical  

Renata Mota | Torto Arado - O Musical  

Rogério Falcão | Uma Babá Quase Perfeita - O Musical 

Destaque Iluminação 

Gabriele Souza | João  

Luciano Reis | Torto Arado - O Musical  

Maneco Quinderé | Alice de Cor e Salteado 

Tulio Pezzoni | Chorus Line 

Tulio Pezzoni | Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho 

Destaque Visagismo 

Alberto Alves | Torto Arado - O Musical 

Alisson Rodrigues e Andre Goes | Rapsódia - Uma Comédia Musical 

Anderson Bueno e Feliciano San Roman | Uma Babá Quase Perfeita - O Musical 

Dicko Lorenzo | Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho 

Emi Sato e Alisson Rodrigues | Território do Amor - O Musical 




Destaque Figurino 

Fábio Namatame | Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho 

Fábio Namatame | Meninas Malvadas O Musical 

Kleber Montanheiro | Território do Amor - O Musical 

Marcos Valadão | João  

Ùga agÚ | Dom Casmurro - Musical Inspirado Na Obra de Machado de Assis 

Destaque Dramaturgia Original  

Davi Novaes | Dom Casmurro - Musical Inspirado Na Obra de Machado de Assis 

Eduardo Bakr e Fernando Morais | Chatô & Os Diários Associados - 100 Anos de Paixão  

Aldri Anunciação, Elisio Lopes Jr. e Fabio Espirito Santo | Torto Arado - O Musical  

Marcelo Marcus Fonseca | João 

Miguel Falabella | Os Olhos de Nara Leão 

Destaque Letra Original 

 Guilherme Gila | Dom Casmurro - Musical Inspirado Na Obra de Machado de Assis  

Jarbas Bittencourt | Torto Arado - O Musical  

Mau Alves | Rapsódia - Uma Comédia Musical 

Tauã Delmiro | Benjamim, O Palhaço Negro 

Vitor Rocha | João  

Destaque Revelação em Musicais 

Bhener Carvalho | Rio Uphill - Um Musical de Amor, União e Esperança 

Diego Becker | Uma Babá Quase Perfeita - O Musical 

Luis Lobianco | Titaníque - Uma Comédia Com os Hits de Céline Dion 

Raphael Elias | Djavan - O Musical: Vidas Pra Contar  

Sidney Santiago Kuanza | Ray - Você Não Me Conhece 

Victor Galisteu | Bare - Uma Ópera Pop 

Destaque Ator Coadjuvante 

Abrahão Costa | Ray - Você Não Me Conhece 

Arthur Berges | Meninas Malvadas - O Musical  

Ivan Parente | Uma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum - Uma Comédia Musical 

Otavio Muller | Tom Jobim Musical  

Reynaldo Machado | Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho 

Velson D’Souza | Jersey Boys - A História de Frankie Valli & A Banda Four Seasons 

Destaque Atriz Coadjuvante  

Aline Serra | Meninas Malvadas - O Musical 

Bárbara Sut | Torto Arado - O Musical 

Danielle Winits | Meninas Malvadas - O Musical  

Lara Suleiman | Meninas Malvadas - O Musical 

Lilian Valeska | Torto Arado - O Musical 

Samantha Schmütz | Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho  

Destaque Ator  

César Mello | Ray - Você Não Me Conhece 

Dudu Galvão | João 

Eduardo Sterblitch | Uma Babá Quase Perfeita - O Musical 

Elton Towersey | Tom Jobim Musical 

Henrique Moretzsohn | Jersey Boys - A História de Frankie Valli & A Banda Four Seasons 

Rodrigo Salva | Vital - O Musical dos Paralamas  

Destaque Atriz 

Anna Akisue | Meninas Malvadas - O Musical 

Larissa Luz | Torto Arado - O Musical  

Laura Castro | Meninas Malvadas - O Musical  

Marina Mathey | João 

Thais Piza | Uma Babá Quase Perfeita - O Musical  

Zezé Polessa | Os Olhos de Nara Leão 

Destaque Elenco

Chorus Line | DanCaldini e Atual Produções 

Uma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum - Uma Comédia Musical | Atual Produções e Aveia Cômica  

Meninas Malvadas - O Musical | IMM e EGG Entretenimento 

Ray - Você Não Me Conhece | Tema Eventos Culturais e Sevenx Produções Artísticas 

Titaníque - Uma Comédia Com os Hits de Céline Dion | Barho Produções e Uma Boa Produção 

Destaque Coreografia

Barbara Guerra | Chorus Line

Danilo Santana | Meninas Malvadas - O Musical 

Gabriel Malo e Nyandra Fernandes | Rio Uphill - Um Musical de Amor, União e Esperança  

Rafa L | Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho 

Sueli Guerra | Uma Babá Quase Perfeita - O Musical 

Destaque Direção Musical 

Daniel Rocha | Vital - O Musical dos Paralamas 

João Viana e Fernando Nunes | Djavan - O Musical: Vidas Pra Contar 

Guilherme Gila | Dom Casmurro - Musical Inspirado Na Obra de Machado de Assis  

Jorge de Godoy | Jersey Boys - A História de Frankie Valli & A Banda Four Seasons 

Marco França | João 

Destaque Direção 

Barbara Guerra | Chorus Line 

Elisio Lopes Jr. | Torto Arado - O Musical 

Kleber Montanheiro | João 

Mariano Detry | Meninas Malvadas - O Musical  

Tadeu Aguiar | Uma Babá Quase Perfeita - O Musical  

Destaque Musical Estrangeiro 

Chorus Line | DanCaldini e Atual Produções  

Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho | Atual Produções e Barho Produções 

Jersey Boys - A História de Frankie Valli & A Banda Four Seasons | IMM, EGG Entretenimento e Dinamo Realizações 

Meninas Malvadas | IMM e EGG Entretenimento  

Uma Babá Quase Perfeita - O Musical | Touché Entretenimento e Alchemation 

Destaque Musical Brasileiro

Chatô & Os Diários Associados - 100 Anos de Paixão | Voglia Produções 

Dom Casmurro - Musical Inspirado Na Obra de Machado de Assis | A Casa Que Fala e Tomate Produções 

João | Cia da Revista e MoviCena Associação Cultural  

Torto Arado - O Musical | Maré Produções Culturais  

Ray - Você Não Me Conhece | Tema Eventos Culturais e Sevenx Produções Artísticas


