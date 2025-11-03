Flavio Charchar O cantor, compositor e instrumentista Lô Borges

A obra magistral de Lô Borges (1952-2025) será o guia da dramaturgia de 14 - Ainda Moro Nessa Mesma Rua , musical inédito escrito pelo diretor e dramaturgo Charles Möeller que tem como base as canções compostas pelo mineiro para o disco duplo Clube da Esquina (1972) assinado com o amigo de fé Milton Nascimento.

Nome essencial na história do teatro musical brasileiro, Möeller, ao lado do parceiro Cláudio Botelho, foi o responsável por revitalizar o mercado do teatro musical no Brasil quando, entre as décadas de 1990 e 2000, produziu obras da importância de O Abre Alas (1998), Cole Porter - Ele Nunca Disse que me Amava (2000), Company (2001), Ópera do Malandro (2003), Sweet Charity (2006) e A Noviça Rebelde (2007), entre outros.

Ainda sem previsão de chegar aos palcos, 14 - Ainda Moro Nessa Mesma Rua se passa em dois tempos, em 1966 e 2000. No réveillon de 1966 um grupo de 14 amigos promete que retornaria à fictícia cidade de Vale Feliz, em Minas Gerais, onde viveram experiências transformadoras. A cidade, contudo, faz parte do grupo de terras afetadas pela desativação da ferrovia Bahia-Minas, que deixou naquele mesmo ano de 1966 muitos municípios mineiros ao relento.

Leo Aversa O diretor e dramaturgo Charles Möeller

Para desapropriar a ferrovia, um engenheiro e sua família vindos do Rio de Janeiro chegam à Vale Feliz para decretar o fechamento, desorganizando os planos do grupo e dando início a uma grande ciranda de amores e ciúmes. Apenas um casal cumpre o prometido, retornando à cidade nos anos 2000 e lidando com fantasmas e lembranças.

14 - Ainda Moro Nessa Mesma Rua ganhou apenas uma encenação, quando um grupo de alunos orientado por Möeller subiu ao palco da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, e encenou a obra em uma única sessão fechada com único propósito pedagógico antes da pandemia de Covid-19.

Autor de melodias que marcaram a música popular, Lô Borges fará parte do musical com canções como Tudo Que Você Podia Ser (Lô Borges/ Márcio Borges), O Trem Azul (Lô Borges/ Ronaldo Bastos), Nuvem Cigana (Lô Borges/ Ronaldo Bastos), Um Girassol da Cor de seu Cabelo (Lô Borges/ Márcio Borges) e Paisagem da Janela (Fernando Brant/ Lô Borges), entre outros títulos.

Esta será a segunda incursão de Möeller pela obra de Borges. Em 2012, ao assinar a encenação e concepção de Milton Nascimento - Nada Será como Antes , o diretor mergulhou nas melodias de Borges para levar à cena a interpretação de temas como Para Lennon e McCartney (Fernando Brant/ Márcio Borges/ Lô Borges) e Clube da Esquina 2 (Milton Nascimento/ Lô Borges/ Márcio Borges). A ver.



