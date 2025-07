Instagram Aos 83 anos, Ney Matogrosso fala da mãe de 103: "Não faço drama não"

O cantor Ney Matogrosso , de 83 anos, falou sobre a convivência com a mãe, Dona Beita de Souza Pereira, que chegou aos 103 anos. Em publicação feita nesta segunda-feira (7), o cantor comentou sobre os efeitos do envelhecimento e a relação atual com a matriarca da família.

" Tem dias que ela não me reconhece, não é sempre. Mas tem dias que ela olha para mim e fala: 'Quem é você?'. E eu digo: 'Sou o Ney, mãe'. Mas também não faço drama não ", contou.

As declarações foram compartilhadas no perfil oficial do artista nas redes sociais. Ele lembrou que, até os 100 anos, Dona Beita ainda cuidava do sítio onde Ney viveu por um tempo durante a pandemia. “ Agora, com 103, ela não funciona mais. Até os 100 ela cuidou do meu sítio ”, escreveu, em tom de afeto e admiração.

O sítio mencionado por Ney está localizado em Sampaio Corrêa, distrito de Saquarema, no estado do Rio de Janeiro . Durante a pandemia, ele se isolou no local ao lado da mãe. Após esse período, retornou ao apartamento no bairro do Leblon, zona sul do Rio, onde vive atualmente.

A propriedade, que já foi uma fazenda, se tornou uma Reserva Particular do Patrimônio Natural. Ney usa o espaço para projetos de preservação ambiental e reabilitação de animais silvestres. A relação com a natureza é um dos pilares do estilo de vida do cantor fora dos palcos.