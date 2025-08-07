Divulgação Renato Aragão em Os Saltimbancos Trapalhões

Aos 90 anos de idade, Renato Aragão vai retornar aos palcos em outubro, quando entra em cena no Theatro Municipal do Rio de Janeiro para estrelar Os Saltimbancos Trapalhões in Concert, uma nova versão do musical Os Saltimbancos Trapalhões, que estrelou em 2015 com base no filme homônimo de 1981.



Sob a direção da dupla Charles Möeller e Claudio Botelho, que assinaram a encenação anterior, a nova montagem contará com a Orquestra Sinfônica Brasileira interpretando as canções compostas por Chico Buarque de Hollanda, e elenco formado por nomes como Letícia Colin, Marcelo Serrado, Malu Rodrigues, Fernando Caruso, Adriana Garambone e Lucinha Lins, que compôs o elenco do filme de 81.



Aragão chegou a ensaiar um tímido retorno à cena em 2024 ao surgir em algumas sessões de Adorável Trapalhão, musical que narrava sua trajetória artística, mas problemas de saúde impediram que o veterano estivesse presente em todas as apresentações. Com baixa adesão do público, o musical saiu de cena antes de completar a temporada em São Paulo.



Os Saltimbancos Trapalhões - In Concert faz parte do projeto Gigantes da Cultura, realizado em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Com um investimento de R$1 bilhão no setor cultural, o projeto tem Aragão como protagonista e principal rosto de divulgação.



