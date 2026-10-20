Reprodução/Internet Craque Neto admite exageros nas críticas a Neymar

Craque Neto reconheceu que exagerou nas críticas a Neymar e admitiu que provocava o atacante do Santos para atrair audiência ao programa Os Donos da Bola, da Band. Em entrevista recente ao podcast PodPah, o ex-jogador do Corinthians relembrou o processo movido pelo atleta em 2023, após comentários sobre uma partida da seleção brasileira. O apresentador afirmou que não guarda rancor do jogador, atualmente no Santos.

O comentarista explicou que ficou incomodado quando Neymar e sua família recorreram à Justiça, mas reconheceu que algumas de suas declarações ultrapassaram os limites. Ao comentar o episódio,respondeu à pergunta sobre a intensidade dos ataques que dirigia ao jogador.

“Eu não tenho raiva dele. Fiquei assim quando ele me processou, a família toda… Mas assim, você não acha que você não pegou pesado com ele também? Peguei“, declarou comunicador da Band durante o podcast.

Durante a conversa,também falou sobre o comportamento que adotava nas transmissões ao vivo. O apresentador reconheceu que a necessidade de conquistar audiência influenciava o tom de suas críticas. Segundo ele, Neymar despertava interesse do público e, por isso, acabava no centro de provocações feitas durante o programa esportivo da Band.

“Às vezes você tem raiva, a gente ao vivo é uma coisa, quando você precisa de audiência, dá uma causada, né? E ele para a audiência, é ótimo“, confessou o apresentador da emissora paulista.

Processo antigo

A declaração representa uma mudança de postura do ex-jogador em relação ao episódio que motivou a disputa judicial. Neymar acionou a Justiça em 2023 depois de comentários feitos por Craque Neto sobre o empate por 1 a 1 entre Brasil e Venezuela, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Na ocasião, um torcedor arremessou pipoca contra o atacante, e o apresentador ironizou o episódio durante sua participação no programa esportivo. Ao comentar a atitude do torcedor, Craque Neto fez declarações ofensivas e defendeu reações ainda mais agressivas contra os jogadores.

“‘Olha, é um absurdo você jogar um saco de pipoca’. Meu irmão, tem que mijar! Todo mundo mijar na cabeça deles todos. Fazer o cocô e jogar! Tem que fazer isso!“, detonou Craque Neto.