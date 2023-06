Reprodução Jovem é atacada após ser confundida com amante de Neymar

A mineira Fernanda Campos viralizou no TikTok após relatar estar recebendo diversos xingamentos nas redes sociais. O motivo para o ataque seria uma confusão entre ela e a modelo amante de Neymar Jr., já que ambas utilizam o nome Fernanda Campos no Instagram.

"Meu nome é Fernanda Campos e eu estou sendo confundida com a amante do Neymar. Estou recebendo vários xingamentos que eu nunca vi na minha vida, sendo que eu não fiz nada. Eu só fico com homem feio e pobre, geralmente, e o Neymar não atende esses requisitos”, declarou com bom humor.

No vídeo publicado, Fernanda ilustra algumas mensagens desagradáveis que recebeu. "Essa Fernanda Campos não tem nem beleza, esse Neymar tá por nada", debochou um rapaz.

“Fui chamada de feia, como vocês podem ver. Me chamaram de desnecessária, talvez eu seja um pouco”, brinca.

A jovem continua mostrando tentativas de ligações e até xingamentos em inglês. “Por favor gente, parem de me atacar. Eu não peguei o marido de ninguém, muito menos de uma pessoa grávida. Eu sou meio sem noção, mas é para outras coisas”, se defendeu.

O vídeo de Fernanda já alcançou mais de 280 mil visualizações na plataforma. Nos comentários, outra mulher chamada Fernanda Campos se solidarizou. "Hahahahah amiga, estou passando pelo mesmo! Vamos nos juntar [emoji rindo]".

Na última semana, Neymar assumiu publicamente ter tido relação extraconjugal com a modelo Fernanda Campos. No Instagram, o craque publicou uma carta aberta para a noiva e mãe da filha dele, Bruna Biancardi, pedindo desculpas pela infidelidade.

Confira o vídeo: