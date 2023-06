Reprodução/Instagram Tiago Leifert e Thomaz Costa defendem Neymar após polêmicas e são criticados

Neymar Jr. resolveu dar uma cutucada nas especulações sobre uma suposta traição dele no relacionamento com Bruna Biancardi. O jogador de futebol compartilhou fotos no casamento de um dos 'parças' e alfinetou.

"Onde o amor faz morada e a inveja não nos abala", colocou ele na localização. Já na legenda, ele escreveu: "A minha vida toda, eles tentam me derrubar".





A publicação contou com diversos comentários de amigos e admiradores do atleta, entre eles Tiago Leifert e Thomaz Costa.

"Eles não podem te quebrar", disse o apresentador. "É assim! O homi tá em pé", declarou o ex-A Fazenda.





Os internautas criticaram a defesa da dupla. "Queria ver esse apoio todo se fosse a Bruna traindo ele véspera do Dia dos Namorados", disse uma; "O povo puxa muito saco do menino Ney, juro que eu não entendo", comentou outra; "Thomaz nem filme tem mais pra queimar e quer queimar o do Neymar que tá quase pegando fogo também", declarou uma terceira.

